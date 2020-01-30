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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Скасовані екскурсії й ізоляція у готелі: як коронавірус вплинув на відпочинок українців у Китаї

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      Українцям рекомендують утриматися від поїздок у Китай / Getty Images

      У Китаї наразі перебуває приблизно 10 тисяч українців. Також донедавна популярними серед наших співгромадян були тури на острів Хайнань. 24 канал запитав українців, які повернулися з країни, про ситуацію в країні та як паніка навколо коронавіруса позначилася на їхньому відпочинку.

      Українка Марія Кущ з чотирирічним сином – одні з небагатьох пасажирів рейсу Санья-Київ, хто має на обличчях захисні маски. У Китаї сім’я прожила кілька років – Марія з чоловіком працювали каскадерами. Тому зараз її бачення епідемії значно відрізняються від поглядів туристів, які відпочивали в країні кілька тижнів.

      Коли з’явилися перші новини про вірус, ми просто закрилися в готелі і не пускали до номера навіть персонал. Користувалися спиртом, перекисом руки мили – тільки щоб у нас не було ніяких варіантів підхопити інфекцію. У нас маленька дитина, мені страшно. Масок не можна було знайти ніде, тому що все розкупили. Ситуація досить серйозна, самі китайці насторожені, але вони оперативно все роблять,
      – розповідає Марія.

      Спалах вірусу припав на китайський Новий рік – 25 січня. У Китаї це – період відпусток, тому дуже багато людей приїхало на курортний Хайнань. Однак, за словами Марії, цього року святкування не було таким гучним, як зазвичай: "У нашому місті минулого року все небо було в салютах, цього – разів 5 за всю ніч".

      Бориспіль
      Марія працювала у Китаї кілька років, наразі остаточно повертається до Києва

      У консульство України телефонували: цікавилися, яка обстановка, що робити у тому числі і якщо виникнуть проблеми в аеропорту.

      Дали номер гарячої лінії. Сказали, що нас підтримають і все буде добре. І я відчувала, що, якщо я подзвоню навіть о другій годині ночі, люди зреагують,
      – говорить жінка.

      До теми: Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

      Проте перевірку в літаку Марія не вважає достатньою у цьому випадку і наводить приклад Росії, де, як відомо, кілька авіакомпаній призупинили рейси на острів Хайнань:

      У нас навіть масок нікому не дають. Тут люди деякі взагалі не зовсім розуміють, що відбувається. Тобто вони думають, що це все роздуто. Не роздуто.

      Зараз у Марії закінчився робочий контракт у Китаї і продовжувати його вона не планує. Коронавірус – одна із причин.

      Як у "Борисполі" перевіряють пасажирів з Китаю: відео

      Українці, які літали на Хайнань відпочивати, таке бачення ситуації не розділяють. Так, ще один пасажир рейсу, Анатолій з Харкова, переконаний, що проблема коронавіруса – дуже перебільшена. Чоловік 10 днів провів у Китаї на відпочинку і запевняє: все гаразд, жодної паніки немає – "лише з боку українських друзів".

      Також він скаржиться: у Китаї пасажирів перевіряли кілька разів і все було швидко. У нас – дуже повільно і "несерйозно".

      Жахливо. Всього один градусник, сумнівний. В однієї людини спершу вибило температуру 33,2 градуси, уявляєте? Про що говорити?
      – зазначає чоловік.

      Важливо! Коронавірус з Китаю: останні новини

      Нарікають на швидкість перевірки і решта пасажирів. Справді, це робить лише один медик. І є лише один апарат, який, до того ж, повільно працює.

      Нас півтори години перевіряли. Міряли тільки температуру і, кажуть, наші речі обробляли. Є апарати сучасні, які міряють "на раз-два-три". А він (медик, – 24) міряв, дивився на екран, ще раз міряв, знову дивився. І так кожного. Все нормально, але довго. Можна було хоча б кілька людей і кілька термометрів, щоб більш організовано все було,
      – розповідає один із пасажирів, який також відпочивав у Китаї з сім’єю.

      Він додає: у районі, де вони перебували (неподалік від Саньї) паніки не було і на відпочинку це ніяк не позначилося. Єдине – через вірус скасували кілька екскурсій.

      Повний текст про те, як у "Борисполі" перевіряють пасажирів з Китаю та чи достатніми є заходи – на сайті 24 каналу.

      Наразі з Китаю до України літає авіакомпанія SkyUp – йдеться про чартерні рейси сполученням Санья-Київ для українського туроператора JoinUP. Проте лоукост вирішив призупинити польоти у зв'язку з поширенням коронавірусу – туристична компанія повертає своїх туристів з острова Хайнань. Хто вже придбав відповідний тур, може повернути його вартість найближчими тижнями.

      Також авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" уже оголосила про здійснення двох рейсів до Китаю за українськими громадянами – 30 січня і 3 лютого.

      Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов своєю чергою зазначив, що при РНБО працює робоча група, яка моніторить весь простір у світі щодо коронавірусу. Крім того, у разі потреби влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян з території Китаю.

      Все, що відомо про коронавірус: відео

       

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай Епідемія
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