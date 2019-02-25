Скільки заробляють міністри і депутати в Україні: відомі найвищі зарплати

Найвищу зарплату за січень серед українських міністрів отримав глава Міноборони Степан Полторак – 81,1 тисячі гривень. А серед голів фракцій і груп у Верховній Раді найбільші зарплати у січні були в голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Артура Герасимова, голови фракції "Народний фронт" Максима Бурбака та лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Серед членів Кабміну наступні у зарплатному рейтингу – міністр фінансів Оксана Маркарова з зарплатою у 73,8 тисячі гривень і міністр закордонних справ Павло Клімкін з місячним заробітком у 63,9 тисячі гривень. Про це свідчать дані секретаріату уряду і міністерств, а також апарату Ради, повідомляє UBR.

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Найменші зарплати у січні серед міністрів отримали міністр юстиції Павло Петренко – 25,9 тисячі гривень, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш – 18,1 тисячі гривень та міністр інформаційної політики Юрій Стець – 16,8 тисячі гривень.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман за січень заробив 37,4 тисячі гривень на посаді.

Щодо голів фракцій та груп у парламенті, то найбільші зарплати за січень отримали Герасимов, Бурбак і Ляшко – у кожного по 37 тисяч гривень.

Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк у січні заробив 33,6 тисячі гривень. Зарплата Вадима Новинського з фракції "Опозиційний блок" склала 32,6 тисячі гривень. А лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала місячну зарплату у розмірі 30,4 тисячі гривень.

Співголови групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік і Віктор Бондар заробили 27,9 і 27,2 тисячі гривень відповідно. Зарплата голови групи "Воля народу" Ярослава Москаленка склала 23,2 тисячі гривень.

Представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція БПП) заробила у січні 36,3 тисячі гривень.

Серед усіх нардепів найбільшу зарплату за січень отримали Олександр Співаковський, Микола Фролов та Володимир Арешонков (всі з фракції БПП) – по 44,5 тисячі гривень. Таку ж суму заробили Тетяна Бахтєєва (фракція "Опозиційний блок"), Іван Кириленко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") і Віктор Развадовський (група "Відродження").

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При цьому всім народним обранцям нарахували по 35,2 тисячі гривень як компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.