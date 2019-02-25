20:35
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Скільки заробляють міністри і депутати в Україні: відомі найвищі зарплати

      685 Читать новость на русском
      Зарплати українських міністрів і депутатів
      Зарплати українських міністрів і депутатів / 24 канал

      Найвищу зарплату за січень серед українських міністрів отримав глава Міноборони Степан Полторак – 81,1 тисячі гривень. А серед голів фракцій і груп у Верховній Раді найбільші зарплати у січні були в голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Артура Герасимова, голови фракції "Народний фронт" Максима Бурбака та лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

      Серед членів Кабміну наступні у зарплатному рейтингу – міністр фінансів Оксана Маркарова з зарплатою у 73,8 тисячі гривень і міністр закордонних справ Павло Клімкін з місячним заробітком у 63,9 тисячі гривень. Про це свідчать дані секретаріату уряду і міністерств, а також апарату Ради, повідомляє UBR.

      Читайте також: Супрун заробляє менше за своїх заступників: відома зарплата за січень

      Найменші зарплати у січні серед міністрів отримали міністр юстиції Павло Петренко – 25,9 тисячі гривень, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш – 18,1 тисячі гривень та міністр інформаційної політики Юрій Стець – 16,8 тисячі гривень.

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман за січень заробив 37,4 тисячі гривень на посаді.

      Щодо голів фракцій та груп у парламенті, то найбільші зарплати за січень отримали Герасимов, Бурбак і Ляшко – у кожного по 37 тисяч гривень.

      Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк у січні заробив 33,6 тисячі гривень. Зарплата Вадима Новинського з фракції "Опозиційний блок" склала 32,6 тисячі гривень. А лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала місячну зарплату у розмірі 30,4 тисячі гривень.

      Співголови групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік і Віктор Бондар заробили 27,9 і 27,2 тисячі гривень відповідно. Зарплата голови групи "Воля народу" Ярослава Москаленка склала 23,2 тисячі гривень.

      Представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція БПП) заробила у січні 36,3 тисячі гривень.

      Серед усіх нардепів найбільшу зарплату за січень отримали Олександр Співаковський, Микола Фролов та Володимир Арешонков (всі з фракції БПП) – по 44,5 тисячі гривень. Таку ж суму заробили Тетяна Бахтєєва (фракція "Опозиційний блок"), Іван Кириленко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") і Віктор Развадовський (група "Відродження").

      Читайте також: Скільки заробляє Мангер – підозрюваний в організації вбивства Гандзюк

      При цьому всім народним обранцям нарахували по 35,2 тисячі гривень як компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

      blog_ava
      Охоронці Ахметова стежили за журналістами "Схем": з'явилася реакція фірми бізнесмена
      сьогодні
      5300
      Теги: Новини України Гроші Кабінет Міністрів України Верховна Рада Зарплата Степан Полторак Володимир Гройсман Новини політики Олег Ляшко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      сьогодні , 19:18 Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      Яніна Ткачук 9268
      MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      сьогодні , 19:05 MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      Артем Овдієнко 710
      Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      сьогодні , 18:57 Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      Ірина Поліщук 876
      Підозра у держзраді екс-начальнику Генштабу Замані: що відомо про військовослужбовця
      сьогодні , 18:04 Підозра у держзраді екс-начальнику Генштабу Замані: що відомо про військовослужбовця
      1569
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      сьогодні , 18:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 3488
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук