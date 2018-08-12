Склад з хімікатами спалахнув у Бельгії: евакуювали один з найбільших портів світу

Через пожежу на складі з хімікатами у Бельгії евакуювали порт Антверпена.

Як пишуть місцеві ЗМІ, вранці 12 серпня у місті був оголошений надзвичайний стан.

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Відомо, що пожежа спалахнула ще вранці у суботу на складах, де зберігають хімікати.

Після вимірювань вмісту небезпечних речовин у повітрі влада міста прийняла рішення евакуювати судна та склади у радіусі майже 2 кілометри від місця пожежі. Також була обмежена навігація.

Вранці у неділю рятувальники повідомили, що пожежу вдалось локалізувати.

Port d’Anvers: l’incendie dans un entrepôt de nickel a été circonscrit https://t.co/tMRyPi1XG7 pic.twitter.com/EWlB5mE63v — Le Soir (@lesoir) 12 серпня 2018 р.

In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder. De impact voor de bewoners is beperkt voor wie in de omgeving van Luithagen woont. https://t.co/BxcZHwRibC pic.twitter.com/LGYI4CVXme — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 12 серпня 2018 р.

Зазначається, що дим та продукти згорання хімікатів можуть зашкодити здоров’ю мешканців сусідніх населених пунктів поблизу Антверпена. Жителів містечок Екерен, Стаброке і Капелен просять зачиняти вікна та без зайвої необхідності не виходити на вулицю.

Водіям, які проїжджають неподалік від місця пожежі, радять відключити систему вентиляції в автомобілях.

До слова, порт у бельгійському Антверпені вважають одним з найбільших та найбільш розвинутих у світі, а саме місто є одним з найбільших транспортних вузлів Європи.