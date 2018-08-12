Склад з хімікатами спалахнув у Бельгії: евакуювали один з найбільших портів світу
Через пожежу на складі з хімікатами у Бельгії евакуювали порт Антверпена.
Як пишуть місцеві ЗМІ, вранці 12 серпня у місті був оголошений надзвичайний стан.
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Відомо, що пожежа спалахнула ще вранці у суботу на складах, де зберігають хімікати.
Після вимірювань вмісту небезпечних речовин у повітрі влада міста прийняла рішення евакуювати судна та склади у радіусі майже 2 кілометри від місця пожежі. Також була обмежена навігація.
Вранці у неділю рятувальники повідомили, що пожежу вдалось локалізувати.
Зазначається, що дим та продукти згорання хімікатів можуть зашкодити здоров’ю мешканців сусідніх населених пунктів поблизу Антверпена. Жителів містечок Екерен, Стаброке і Капелен просять зачиняти вікна та без зайвої необхідності не виходити на вулицю.
Водіям, які проїжджають неподалік від місця пожежі, радять відключити систему вентиляції в автомобілях.
До слова, порт у бельгійському Антверпені вважають одним з найбільших та найбільш розвинутих у світі, а саме місто є одним з найбільших транспортних вузлів Європи.