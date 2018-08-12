16:58
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Склад з хімікатами спалахнув у Бельгії: евакуювали один з найбільших портів світу

357 Читать новость на русском
У порту Антверпена спалахнула пожежа
У порту Антверпена спалахнула пожежа / lesoir.be

Через пожежу на складі з хімікатами у Бельгії евакуювали порт Антверпена.

Як пишуть місцеві ЗМІ, вранці 12 серпня у місті був оголошений надзвичайний стан.

Дивіться також: У Києві горіла фармацевтична компанія: фото

Відомо, що пожежа спалахнула ще вранці у суботу на складах, де зберігають хімікати.

Після вимірювань вмісту небезпечних речовин у повітрі влада міста прийняла рішення евакуювати судна та склади у радіусі майже 2 кілометри від місця пожежі. Також була обмежена навігація.

Вранці у неділю рятувальники повідомили, що пожежу вдалось локалізувати.

Зазначається, що дим та продукти згорання хімікатів можуть зашкодити здоров’ю мешканців сусідніх населених пунктів поблизу Антверпена. Жителів містечок Екерен, Стаброке і Капелен просять зачиняти вікна та без зайвої необхідності не виходити на вулицю.

Водіям, які проїжджають неподалік від місця пожежі, радять відключити систему вентиляції в автомобілях.

До слова, порт у бельгійському Антверпені вважають одним з найбільших та найбільш розвинутих у світі, а саме місто є одним з найбільших транспортних вузлів Європи.

 

Теги: Бельгія Пожежа хімічна промисловість
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сьогодні, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
сьогодні, 14:06 Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
сьогодні, 12:01 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
Ілля Кенігштейн
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сьогодні, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 серпня, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Археологи зробили одразу декілька надзвичайних відкриттів
 17 травня 2016 , 09:44
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук