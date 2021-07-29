Дитина пішла гуляти 28 липня, але так і не повернулась. Рідні забили на сполох, а правоохоронці почали розшуки. Вночі тіло дівчинки знайшли у закинутій будівлі.

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На Мирославі були сліди насильницької смерті. У дівчинки виявили забиття голови та обличчя.



Місце, де знайшли дитину / Фото "Суспільне"

Правоохоронці підозрюють, що Мирославу міг вбити 13-річний Богдан. Ф, який жив біля дівчинки. Саме з ним Мирослава і пішла гуляти того жахливого вечора. У телеграм-каналах пишуть, що хлопець зізнався у скоєному. Цю інформацію підтвердив Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, повідомляє "Суспільне".

До речі, на одязі Богдана знайшли сліди крові.

Ймовірно, затриманий мав схильність до жорстокості. У телеграм-каналі "ТРУХА" писали, що він начебто жорстоко убив трьох цуценят.

Сусідка затриманого теж каже, що Богдан був завжди агресивним, інформує Newsroom. Він часто бився з іншими дітьми.

Бився, і цеглою бив, і палицями. Онука мого, Богдана, палицею бив. Онук з вулиці прийшов, ліг і лежить. Я питаю: "Що трапилося?". Він відповідає: "Та з тим дурником краще не грати",

– розповіла Людмила Сідельникова.

Однокласники хлопця теж помітили дивні риси. Зазначили, що Богдан був нетовариським, спілкувався лише з однією дівчинкою.



Місце, де знайшли Мирославу / Фото "Суспільне"

Мати хлопця зловживає алкоголем

Місцеві також розповіли, що мати Богдана зловживає алкоголем. Вона нібито часто била свою доньку. Підліток також начебто підіймав на неї руку.

Селищний голова каже, що розмовляв з матір'ю хлопця після трагедії. Вона не вірить, що вбивство вчинив її син.

"Але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий… Те, що її убили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку", – розповів чоловік.

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Мама дівчинки просила, щоб Мирослава не гралась з Богданом

Мати Мирослави Тетяна розповіла, що її донька була знайома з Богданом з самого дитинства. Він грався з дітьми, серед яких були Мирослава та її подруга Віка.

Однак Тетяна зазначила, що говорила з матір'ю хлопця та просила, аби вони грали окремо. Жінка пояснює, що діти все-таки були в різній віковій категорії.

Останні години з життя Мирослави

У день трагедії Мирослава грала з Вікою, Богдан теж до них приєднався. Тетяна розповіла, Мирослава жалілась на Богдана. Він штовхав дівчинку та викинув її обруч. Жінка сказала доньці не чіпати хлопця та пообіцяла поговорити з його матір'ю.

Близько 15:00 Мирослава трохи відпочила вдома та знову пішла гратися на вулицю з подругою.

Через годину вона прийшла, я вимила їй ручки, вона взяла два персики і знову побігла до Віки. Вона довго не поверталася. А потім прийшла подружка і питає: "А Міра гулятиме?". Я кажу: "Вона ж до тебе пішла", на що Віка відповіла, що Мирослава пішла з Б",

– розповіла Тетяна.

Діти пішли разом пішли у бік колишньої пекарні. Більше їх не бачили.



Сім'я Мирослави / Фото Newsroom

Дівчинку могли зґвалтувати

У соцмережах писали, що Мирославу могли зґвалтувати. Дідусь загиблої Віктор Олексійович розповів, що під час пошуку люди знайшли трусики і взуття.

"Ми зрозуміли, що сталося найгірше. Я до 5:00 ранку був біля того будинку, але всередину нас не пустили", – сказав чоловік.

Що загрожує хлопцю

Коли у той день Богдана помітили без Мирослави, той сказав, що вони розійшлись в певному місці. Тому родина дівчинки не сумнівається у причетності сусіда до трагедії.

Правоохоронці підозрюють його в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Однак хлопцю ще немає 14 років, тому найсуворіше покарання до нього застосувати не зможуть.