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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Сьогодні в нас – дві України, люди, прийдіть на вибори, – Кучма емоційно звернувся до українців

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      Другий Президент України Леонід Кучма
      Другий Президент України Леонід Кучма / Getty images

      Другий Президент України Леонід Кучма закликав українців прийти на виборчі дільниці 31 березня та проголосувати на виборах Президента України. За його словами, лише українці зараз можуть обрати шлях для подальшого розвитку країни.

      Так, Кучма закликав співвітчизників на президентських виборах проголосувати за зміни. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

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      Я перш за все хочу звернутися щоб сказати: прийдіть, люди добрі, на вибори. Тому що сьогодні перед Україною стоїть завдання – який шлях ми оберемо? Ми бачимо, в якому стані сьогодні перебуває Україна. Можу трішки алегоріями сказати – ми практично побудували роздільний паркан в Україні, сьогодні є дві України, а це жах,
      – зазначив він.

      Окрім того, Кучма наголосив, що Україна займає "останнє місце в усіх рейтингах, перш за все, з точки зору економіки".

      "Економіка у нас нижче плінтуса, машинобудування взагалі сьогодні можна сказати, не існує, залишки тільки. Економіка на першому місці повинна бути сьогодні. Тому що коли ми говоримо про армію, то як будувати Збройні сили і потужну армію, якщо економіки немає у нас? Ось тому треба над цим думати в першу чергу", – висловився він.

      Зазначимо, що жоден із українських президентів не назвав ім’я кандидата, за якого голосуватиме на майбутніх виборах глави держави.

      Приміром, Віктор Ющенко вказав, що найкращий президент – той, хто може дати відповідь на 5 головних питань, які в Україні стоять на порядку денному. Це – війна, безпекова політика, як принести країні гарантію її вічного існування, політика національного відновлення і національного становлення України та економічний план для держави.

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      Своєю чергою, перший Президент України Леонід Кравчук висловився про майбутні вибори, вітаючи жінок із 8 березня. У своєму привітанні він, так само як і Кучма, закликав усіх прийти на дільниці та зробити свій вибір. На його переконання, літні люди мають допомогти молодим усвідомити суть і драматизм поточного моменту, а молодь – взяти на себе більшу відповідальність за Україну.

      Про українські вибори навіть висловлювався президент-утікач Віктор Янукович. На своїй неочікуваній прес-конференції у Росії в лютому він анонсував "різноманітні технології", які нібито дозволять українській владі "фальсифікувати" результати. І фальсифікувати не просто, а "страшно". Янукович вважає, що як президентські, так і парламентські вибори будуть найбруднішими за всю історію незалежної України.

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      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма Президентські вибори 2019 Президент України
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