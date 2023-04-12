Надія Сазонова написала, що вперше Олександр Бурлака вдарив її у квітні 2021 року. Тоді дівчина нікому про це не розповіла, адже він "ридав, клявся й божився, що це ніколи не повториться".

Дивіться також Мовчати (не) заборонено: чи повинні постраждалі від насильства ділитися цим публічно

Що відомо про звинувачення у насильстві аналітика фонду "Повернись живим"

За словами дівчини, тоді, у квітні 2021 року, вони посварились через те, що чоловік приділяв увагу усім своїм колишім і колишнім прихильницям.

Я вирішила повернутись в Суми, крикнула йому: "Тобі є з ким тут лишатись". За що отримала розбиту губу й калюжу крові на білій футболці,

– пригадала дівчина.

Вона показала, як тоді виглядала її розбита губа і запевнила, що це не був герпес.



Дівчина показала розбиту губу / Фото з її сторінки у фейсбуці

Дівчина пригадала, що її колишній хлопець Олександр Бурлака під час проживання разом кричав на неї, експлуатував, змушував бігти додому із зустрічі з подругою, бо "він не може самостійно розігріти їжу".

Він кричав за незручні подушки, за речі не на своїх місцях, за недостатньо правильну їжу, і все менше й менше взагалі зі мною говорив. Я вигадувала мільйони тем для розмов, але він завжди удавав, що не чує. Я сама перестала себе слухати, всі мої думки й ідеї здавались мені нікчемними,

– пригадала Надія Сазоновп.

За словами дівчини, вдруге він її побив, коли до них приїхав друг з Туреччини. Вона каже, що Олександр не хотів, щоб вони з'являлись на людях разом, адже нібито "спочатку треба стати людиною".

Перед Днем Незалежності він підвернув ногу й забрав дівчину із зустрічі з друзями, щоб вона приготувала йому їсти.

"Потім розкритикував мій борщ, що він недостатньо смачний. Я благала його поговорити зі мною, але це його "дістало" й він наставив мені синців по всьому тілу. Тоді я розповіла все друзям. Вони обіцяли з ним поговорити, але я ж розуміла, яке пекло чекає на мене, коли ми знов опинимось вдвох", – пригадала Надія.

Вона також розповіла, що хлопець змушував її ходити в магазин опівночі. Також, за словами дівчини, вона купувала йому наркотики.

"Він знав, чого я боюсь найбільше. Я теж знаю, чого він боїться найбільше – розголосу правди. Хотілося б сказати, що я десь прикрасила чи перебільшила, але, на жаль, взагалі ні. Це дійсно відбувалось зі мною", – написала дівчина.

Також вони деякий час жили в Умані, коли почалась повномасштабна війна. Дівчина розповіла, що вона у той час листувалась зі своєю терапевткою. Тож додала скриншоти листування. Каже, що більше ніяких доказів немає, адже "при спробі увімкнути диктофон, він з кулака вимикав мене".

Скриншоти листування, які надала Надія Сазоновп

Також дівчина пригадала, що спала вона завжди на підлозі: "...бо він категорично відмовлявся ділити зі мною диван. Коли я плакала перед сном, він підходив й бив мене ногами, аби заткнулась".

Що відповіли у фонді

У фонді "Повернись живим" в коментарях під публікацією Надії відреагували на ситуацію. Там написали, що їм дуже сумно читати подібні речі.

Олександр нещодавно приєднався до нашої команди й пройшов випробувальний термін. Будь-які прояви насилля є неприпустимими й не толеруються фондом,

– заявили у фонді.

Там запевнили, що розпочали щодо цього внутрішню перевірку.

Зверніть увагу! Жодна людина не має права вдаватись до психологічного, сексуального, фізичного насильства чи до нехтування іншою людиною. Постраждалі можуть звернутись за телефонами національної "гарячої лінії" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного). Детальніше про те, що робити – читайте тут.



Куди звертатись у випадку домашнього насильства / Інфографіка UNFPA