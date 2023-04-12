Надія Сазонова написала, що вперше Олександр Бурлака вдарив її у квітні 2021 року. Тоді дівчина нікому про це не розповіла, адже він "ридав, клявся й божився, що це ніколи не повториться".
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Що відомо про звинувачення у насильстві аналітика фонду "Повернись живим"
За словами дівчини, тоді, у квітні 2021 року, вони посварились через те, що чоловік приділяв увагу усім своїм колишім і колишнім прихильницям.
Я вирішила повернутись в Суми, крикнула йому: "Тобі є з ким тут лишатись". За що отримала розбиту губу й калюжу крові на білій футболці,
– пригадала дівчина.
Вона показала, як тоді виглядала її розбита губа і запевнила, що це не був герпес.
Дівчина показала розбиту губу / Фото з її сторінки у фейсбуці
Дівчина пригадала, що її колишній хлопець Олександр Бурлака під час проживання разом кричав на неї, експлуатував, змушував бігти додому із зустрічі з подругою, бо "він не може самостійно розігріти їжу".
Він кричав за незручні подушки, за речі не на своїх місцях, за недостатньо правильну їжу, і все менше й менше взагалі зі мною говорив. Я вигадувала мільйони тем для розмов, але він завжди удавав, що не чує. Я сама перестала себе слухати, всі мої думки й ідеї здавались мені нікчемними,
– пригадала Надія Сазоновп.
За словами дівчини, вдруге він її побив, коли до них приїхав друг з Туреччини. Вона каже, що Олександр не хотів, щоб вони з'являлись на людях разом, адже нібито "спочатку треба стати людиною".
Перед Днем Незалежності він підвернув ногу й забрав дівчину із зустрічі з друзями, щоб вона приготувала йому їсти.
"Потім розкритикував мій борщ, що він недостатньо смачний. Я благала його поговорити зі мною, але це його "дістало" й він наставив мені синців по всьому тілу. Тоді я розповіла все друзям. Вони обіцяли з ним поговорити, але я ж розуміла, яке пекло чекає на мене, коли ми знов опинимось вдвох", – пригадала Надія.
Вона також розповіла, що хлопець змушував її ходити в магазин опівночі. Також, за словами дівчини, вона купувала йому наркотики.
"Він знав, чого я боюсь найбільше. Я теж знаю, чого він боїться найбільше – розголосу правди. Хотілося б сказати, що я десь прикрасила чи перебільшила, але, на жаль, взагалі ні. Це дійсно відбувалось зі мною", – написала дівчина.
Також вони деякий час жили в Умані, коли почалась повномасштабна війна. Дівчина розповіла, що вона у той час листувалась зі своєю терапевткою. Тож додала скриншоти листування. Каже, що більше ніяких доказів немає, адже "при спробі увімкнути диктофон, він з кулака вимикав мене".
Скриншоти листування, які надала Надія Сазоновп
Також дівчина пригадала, що спала вона завжди на підлозі: "...бо він категорично відмовлявся ділити зі мною диван. Коли я плакала перед сном, він підходив й бив мене ногами, аби заткнулась".
Що відповіли у фонді
У фонді "Повернись живим" в коментарях під публікацією Надії відреагували на ситуацію. Там написали, що їм дуже сумно читати подібні речі.
Олександр нещодавно приєднався до нашої команди й пройшов випробувальний термін. Будь-які прояви насилля є неприпустимими й не толеруються фондом,
– заявили у фонді.
Там запевнили, що розпочали щодо цього внутрішню перевірку.
Куди звертатись у випадку домашнього насильства / Інфографіка UNFPA