Протести в США не залишили байдужим і українців. Наші спортсмени та навіть організації висловилися проти беззаконня та расизму. Але чомусь всі вони мовчать, коли таке беззаконня твориться в Україні.

Увага всього світу зараз прикута до США. Масові протести прокотилися містами країни через вбивство афроамериканця Флойда Джорджа поліцейським. Чоловік задихнувся, поки коп тримав ногу на його шиї під час затримання.

До слова Правосуддя для Флойда: як спортсмени виступили проти вбивства, яке сколихнуло США

Спочатку на вулиці міст вийшли люди з гаслами #BlackLivesMatter (Життя темношкірих має значення) і з гаслами проти расизму.

Окрім вуличних акцій, протести прокотилися і соціальними мережами. Чимало знаменитостей виступили проти расизму та свавілля зі сторони поліцейських в США.

Не залишилися осторонь і українські спортсмени. Відео про цей випадок записав Володимир Кличко.

А згодом опублікував і чорний квадрат – як символ протестів проти расизму. Такий чорний квадрат "заполонив" соцмережі усіх зірок, які висловили своє негативне ставлення до расизму та нерівності.

Жан Беленюк порівняв расизм в США та Україні на фоні історії з Джорджем Флойдом.

Чорний квадрат з написом Black Lives Matter та тегом #BlackOutTuesday опублікував Андрій Шевченко.

Водночас Український журналіст несподівано розкритикував Андрія Шевченка за підтримку Флойда

Еліна Світоліна опублікувала відео з цитатою Нельсона Мандели.

У Сергія Стаховського – теж чорний квадрат.

І навіть Українська асоціація футболу перепостила чорний квадрат від УЄФА з заявами проти расизму та інших форм дискримінації.

Це все добре. І правильно. Бо проти нерівності варто боротися. Але хочеться спитати – а де ваші слова підтримки, коли ті ж поліцейські творять свавілля в Україні? Де ваше обурення тому, що відбулося в Кагарлику? Де занепокоєння з того приводу, що резонансні справи так і не розкрито, а підозрювані виходять на волю? Мабуть, важко звертати увагу на те, що коїться в Україні, коли ти живеш в США, Лондоні чи ще десь за межами України. Хоча навіть якщо ти й депутат Верховної Ради України, ти теж про це мовчиш.

А в той час питань до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стає все більше запитань. І з повним переліком резонансних справ, до яких він причетний, можна ознайомитися за посиланням.

Водночас Аваков має піти: українці вибухнули критикою на події у Кагарлику та стрілянину у Броварах

Але не варто думати, що лише ці спортсмени не висловилися про події в Україні. Інші зірки спорту теж промовчали. Навіть такі активні в соцмережах, як Усик та Ломаченко. Жоден з них не відреагував на події в Кагарлику. На їх сторінках в соціальних мережах, де підписані сотні тисяч їх прихильників, мовчанка з цього приводу. Їм немає чого сказати. Їм не болить...

І на закінчення. Не варто думати, що мовчать лише спортсмени. Інші популярні особи теж ніяк не відреагували на події в Україні. І лиш Alyona Alyona закликала всіх небайдужих не мовчати. Може хоч їй не байдуже...