"Спортивний Оскар 2017": у Києві роздали нагороди
Національний олімпійський комітет України нагородив найкращих спортсменів та тренерів 2017 року.
Урочиста церемонія нагородження "Герої спортивного року 2017" відбулась 4 квітня в Українському домі у Києві.
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Першим лауреатом церемонії, яку називають українським "Спортивним Оскаром", стала 17-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка перемогла в номінації "Олімпійська надія України".
Паралімпійська чемпіонка Людмила Ляшенко, яка привезла з Ігор у Пхьончхані-2018 одразу 3 бронзи та 1 золото, стала переможницею в номінації "Сильні духом".
Найкращою командою 2017року визнано збірну України з синхронного плавання, а їхня тренерка Світлана Саідова визнана найкращим тренером року.
Головні спортивні "оскари" отримали фехтувальниця Ольга Харлан та боксер Олександр Хижняк. Саме їх визнали найкращими спортсменами 2017 року.