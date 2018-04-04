"Спортивний Оскар 2017": у Києві роздали нагороди

Національний олімпійський комітет України нагородив найкращих спортсменів та тренерів 2017 року.

Урочиста церемонія нагородження "Герої спортивного року 2017" відбулась 4 квітня в Українському домі у Києві.

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Першим лауреатом церемонії, яку називають українським "Спортивним Оскаром", стала 17-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка перемогла в номінації "Олімпійська надія України".

Першим лауреатом церемонії "Герої спортивного року - 2017" у номінації "Олімпійська надія України" стає.... Дар'я Білодід! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/3M9ztNiKjm — НОК України (@OlympicUA) 4 квітня 2018 р.

Паралімпійська чемпіонка Людмила Ляшенко, яка привезла з Ігор у Пхьончхані-2018 одразу 3 бронзи та 1 золото, стала переможницею в номінації "Сильні духом".

Найкращою командою 2017року визнано збірну України з синхронного плавання, а їхня тренерка Світлана Саідова визнана найкращим тренером року.

Найкращою командою 2017 року визнано збірну України з синхронного плавання - Ганна Волошина, Анастасія Савчук, Олександра Кашуба, Валерія Апрєлєва, Єлизавета Яхно, Ксенія Сидоренко, Яна Нарєжна, Владислава Алексіїва та Марина Алексіїва!#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/uNfCcfd9xl — НОК України (@OlympicUA) 4 квітня 2018 р.

Головні спортивні "оскари" отримали фехтувальниця Ольга Харлан та боксер Олександр Хижняк. Саме їх визнали найкращими спортсменами 2017 року.