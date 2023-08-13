Суд продовжив термін дії обов'язків для Паші "Мерседеса"

Обов'язки для митрополита УПЦ Павла, відомого як "Паша Мерседес", продовжив Солом'янський районний суд. Прокурор просив, щоб йому не можна було відвідувати Києво-Печерську лавру, але це не підтримали.

Суд ухвалив рішення 11 серпня, а адвокат митрополита Павла Микита Чекман повідомив про це 13 серпня. Митрополит перебував під цілодобовим домашнім арештом із 1 квітня і носив електронний браслет, був у СІЗО, а потім вийшов під заставу. "Мерседесом" релігійного діяча назвали через любов до дорогих автівок.

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У чому полягає рішення суду

Митрополит Павло повинен буде носити електронний браслет, з'являтися в орган, який веде процес, на першу вимогу і не залишати місце проживання без дозволу слідчого.

Строк дії обов'язків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. Прокурор просив покласти на митрополита Павла додатковий обов'язок – заборонити йому відвідувати Києво-Печерську лавру. Суд відхилив це клопотання.

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Що відомо про справу митрополита Павла