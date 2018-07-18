Стало відомо, хто отримує найвищу президентську зарплату у Центральній Європі

Серед усіх глав центральноєвропейських держав, найвища заробітна плата у президента Чехії Мілоша Земана. Цьогоріч вона склала 252,8 тисяч крон (близько 300 тисяч гривень).

Про це повідомляє чеське видання IDnes. Таку відповідь видання отримало на свій запит від президентської адміністрації, яка відмовилася повідомити суму компенсацій, які отримає чеський президент, передає Європейська правда.

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У чеському виданні відзначають, що навіть без компенсацій зарплата президента Чехіє є вищою, аніж у інших глав держав Центральної Європи.

Для порівняння, зарплата президента Словаччини Андрея Кіски становить еквівалент 207 тисяч крон (дорівнює 245,7 тисяч гривень). Втім, значну частину цієї платні словацький президент віддає на благодійність.

Найменшою виявилася оплата праці президента Польщі Анджея Дуди – лише 130 тисяч крон (154,3 тисячі гривень.).

Серед глав урядів найбільшу зарплату також отримає чеський прем’єр. Зарплата Андрія Бабіша складає 203 тисяч крон (241 тисяча гривень). Зарплата польського прем’єра Матуеша Моравецького складає 106 тисяч крон (125 тисяч гривень).

Найменшою виявилася платня словацького прем’єра Петера Пелегріні – 92 тисячі крон (109,2 тисяч гривень).