Столтенберг запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався телефоном з лідером президентських перегонів в Україні Володимиром Зеленським.
Під час розмови він запросив новообраного українського президента відвідати штаб Альянсу найближчим часом, повідомив Столтенберг у себе на Facebook-сторінці.
Читайте також: Рух до НАТО та ЄС: чого очікувати від Зеленського
Крім цього, очільник НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс продовжуватиме надавати Україні підтримку.
Зазначимо, що напередодні Столтенберг привітав Зеленського з перемогою у виборах й наголосив, що Україна є цінним партнером для НАТО.
Вітання новообраному президенту висловили й чимало світових лідерів, зокрема Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мей, Дональд Трамп, Джастін Трюдо та інші.
Результати президентських виборів