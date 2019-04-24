Столтенберг запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався телефоном з лідером президентських перегонів в Україні Володимиром Зеленським.

Під час розмови він запросив новообраного українського президента відвідати штаб Альянсу найближчим часом, повідомив Столтенберг у себе на Facebook-сторінці.

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Крім цього, очільник НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс продовжуватиме надавати Україні підтримку.

Just spoke with Ukraine’s President-elect Volodymyr Zelensky. I congratulated him on his victory & invited him to visit #NATO HQ in the near future. NATO will continue to provide strong political and practical support to Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23 квітня 2019 р.

Зазначимо, що напередодні Столтенберг привітав Зеленського з перемогою у виборах й наголосив, що Україна є цінним партнером для НАТО.

Вітання новообраному президенту висловили й чимало світових лідерів, зокрема Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мей, Дональд Трамп, Джастін Трюдо та інші.



Результати президентських виборів