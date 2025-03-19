Мешканців столиці затримали, їм уже оголосили про підозру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Що відомо про інцидент

За даними правоохоронців, іноземець займався в Україні бізнесом, вклавши в нього гроші 3 своїх знайомих. Однак справа "прогоріла", тож вчасно повернути 120 тисяч доларів США чоловік не зміг.

Увечері кредитори чекали на боржника поблизу одного з київських ресторанів. Коли той сидів у автомобілі, нападники пробили йому колесо, однак іноземцеві вдалося поїхати геть.

Опісля підозрювані розпочали переслідування зі стріляниною по транспорту. Через певний час боржник покинув автівку, його наздогнали й почали бити, вимагаючи повернути по 40 тисяч доларів США кожному з кредиторів.

У прокуратурі показали напад: дивіться відео

Досудове розслідування проводять слідчі Голосіївського управління Нацполіції у Києві.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, 11 березня біля столичної станції метро "Чернігівська" патрульні застосували зброю, аби зупинити водія-порушника ПДР. Поліція розшукує чоловіка.