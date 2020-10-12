Стрілянина на тлі криків про Карабах сталася у центрі Києва: що відомо, фото, відео
У центрі Києва біля Майдану Незалежності 11 жовтня відбувся автопробіг, учасники якого махали прапорами Азербайджану і Туреччини, кричали "Карабах", а також стріляли з невстановленої зброї.
Про акцію азербайджанців у Києві розповіли у виданні "Цензор.Нет". Подробиць додали й у відділі комунікації поліції Києва.
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Автопробіг і стрілянина в Києві 11 жовтня: що відомо
- Приблизно о 17 годині поліція отримала повідомлення про правопорушення у центрі Києва.
- Мовилося про рух колони автомобілів зі символікою інших держав і постріли.
- Машини їхали біля Майдану Незалежності, по вулиці Грушевського.
- На місці інциденту правоохоронці знайшли 4 стріляні гільзи, але постраждалих начебто немає.
- 6 автомобілів поліцейські згодом зупинили у Солом'янському районі столиці.
- В автівках перебували 14 іноземних громадян – всі вони будуть пояснювати поліції свою поведінку.
Акція іноземців у Києві з прапорами Азербайджану й Туреччини: фото "Цензор.Нет"
Учасники акції в Києві кричали "Карабах": відео "Цензор.Нет"
Кримінальне провадження за фактом інциденту розпочали за статтею ККУ про хуліганство, максимальне покарання за такий злочин – 7 років позбавлення свободи.