Інцидент трапився на головному залізничному вокзалі міста. Про це повідомляють ЗМІ, а також депутат Ігор Зінкевич, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зазначається, що невідомий здійснив постріли на пероні вокзалу.

Станом на зараз чоловіка затримано. З чого стріляв чоловік будуть встановлювати правоохоронні органи.

За словами Зінкевича, внаслідок дій зловмисника травмованих не має.

Очікуємо офіційний коментар правоохоронних органів,

– наголосив депутат.

За даними ЗМІ, на фото – чоловік, який відкрив стрілянину на вокзалі / Фото соцмережі

До слова, 23 листопада смертельна бійка трапилася у столичному готелі "Sky Loft". Там орієнтовно о 01:00 ночі між двома компаніями виник конфлікт. Після цього між учасниками спалахнула бійка, під час якої один із фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.