Стрілянина спалахнула на сході Франції: 3 людини постраждали

У французькому місті Безансон група озброєних чоловіків влаштувала стрілянину просто на вулиці. Троє людей отримали поранення, один з постраждалих перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Четверо в масках ввечері відкрили вогонь в районі Пленуаз. Зловмисникам вдалося втекти з місця подій, повідомляє France Bleu.

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34-річний чоловік отримав декілька поранень у груди, наразі його життя під загрозою. Ще двоє поранених були госпіталізовані в лікарню Безансона і зараз перебувають у стабільному стані. Серед них – 14-річний хлопець.

Місцеві мешканці спершу подумали, що причиною гучних звуків стали петарди, які запускали до Різдва.

На місці стрілянини правоохоронці знайшла 15 гільз та гранату, яка була під автомобілем. Для нейтралізації гранати залучили команду вибухотехніків.

Один з очевидців інциденту припустив, що стрілянина могла статися через наркотики.

Я говорив із ним, щоб переконатися, що він перебуває в свідомості, тож запитав, що він тут робить. Чоловік прямо сказав, що вживав наркотики,

– прокоментував місцевий мешканець.

Прокуратура Безансона відкрила розслідування і тривають пошуки стрільців.