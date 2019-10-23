Субсидії по-новому: як та відколи зміняться нарахування пільг

Кабінет Міністрів України ухвалив спрощення умов призначення субсидій. Нова постанова, зокрема, змінює відсоток частку платежу у формулі призначення субсидій з 15% до 20%. Пункт про збільшення субсидій набуде чинності з 1 травня 2020 року.

Натомість субсидії не будуть зменшуватися під час опалювального сезону 2019-2020 років, пояснили у Міністерстві соціальної політики.

До слова: Кабмін змінив норму для отримання субсидії

У державному бюджеті на 2020 рік на субсидії закладено 47 мільярдів 628 мільйонів гривень. У міністерстві переконані, що цієї суми цілком достатньо, щоб допомогти усім тим, хто звертається по пільги і справді їх потребує.

Крім того, відомство запевняє, що принцип розрахунку субсидій не змінився і надалі визначатиметься індивідуально. Все залежатиме від доходів домогосподарства – чим меншими вони будуть, тим менша обов'язкова плата за комуналку, а більша субсидія.

Наприклад, у Мінсоцполітики роз'яснили, як нараховуватиметься субсидія для сім'ї з двома працездатними особами та двома дітьми. Умовно сім'я живе у будинку на 110 квадратів, а розмір комуналки – понад 3 тисячі 700 гривень.

Якщо доходи сім'ї становлять 14 тисяч 500 гривень у місяць, то з субсидією їй доведеться сплачувати за комуналку 2 тисячі 127 гривень. Натомість для такої ж сім'ї, але з доходами у 7 тисяч 800 гривень, розмір обов'язкового платежу становитиме лише 625 гривень.

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Такі зміни покликані посилити адресність допомоги, натомість не зачіпаючи найменш заможні категорії громадян. Навпаки зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами, оскільки їх розмір субсидії зменшиться.

Вивільнені кошти міністерство має намір направити на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму.

Приклади нарахування субсидій за новою схемою: дивіться фото