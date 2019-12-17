Противники ринку землі побилися з поліцією в Києві, є постраждалі: відео

Поблизу Верховної Ради протестувальники намагалися пронести через кордон поліції пакети з наметами. Правоохоронці їх затримали. У відповідь мітингувальники розпилили в обличчя поліцейських сльозогінний газ та вилили зеленку.

У результаті штовханини постраждали правоохоронці та журналісти. Наразі конфлікти між протестувальниками та поліцією тривають.

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Зокрема, стало відомо, що внаслідок сутичок спецпризначенців і мітингувальників постраждали журналістка та оператор Громадського.

Сутички між протестувальниками та поліцією: дивіться відео

Що відомо про акцію протесту

Під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.

Водночас перед засіданням Ради 17 грудня депутати зібралися на позачергове засідання профільного комітету. Воно закінчилося безрезультатно. А розгляд законопроєкту про земельну реформу в другому читанні поки не стоїть у порядку денному. Адже до другого читання до нього подали понад 4 тисячі правок.

Демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі Верховної Ради. Поліція посилила охорону у центрі Києва через анонсовані масові акції. Схожі протести відбуваються по всій Україні.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, в законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. А продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

Мітинг аграріїв під Верховною Радою: дивіться онлайн