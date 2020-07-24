Економіст Пол Кругман у колонці для New York Times розповів про великі економічні втрати, яких США зазнає через пандемію коронавірусу.

Мільйони безробітних американців чекає катастрофа, пише у своїй колонці для видання NYT Пол Кругман, лауреат Нобелівської премії у галузі економіки. 24 канал переклав її основні тези.

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Багато хто знав від початку, що Трамп не готовий до того, щоб стати президентом США. Що він не впорається з кризою, якщо вона не створена ним самим. Але магнітуда провалу США у боротьбі з коронавірусом шокувала навіть циників. У Флориді рівень смертності вже зрівнявся з цілим ЄС, де живе у 20 разів більше людей. Як це сталося? На кожному етапі, Трамп та його союзники відмовлялися визнавати реальність чи попередити катастрофу, яка наближалась.

Вони відкидали, що COVID-19 є загрозою; відкидали факт, що швидке відкриття країни викличе нову хвилю захворювання. Тепер, коли біда прийшла, республіканські губернатори реагують зухвало, але неефективно, тоді як Білий Дім не робить взагалі нічого. А через кілька днів Америку чекає ще одна проблема: економіка.

Економічне падіння вже поряд

Коронавірус може вплинути на економіку США ще гірше / Фото NPR

Кругман визнає, що загалом, відповідь Америки на коронавірус була поганою, але саме економічні заходи – трохи кращими. CARES Act (закон про виділення 2 трлн доларів у стабілізаційний фонд через пандемію – 24) мав "прогалини" у дизайні та виконання, але все ж зміг полегшити труднощі та обмежити економічні втрати. Також, цей Акт запровадив допомогу робітникам, які були зачеплені локдауном.

Зазвичай працівники забезпечені страхуванням, але воно не рятує від негараздів, а багато хто не має й цього. Люди отримують виплати по безробіттю набагато менші ніж їх попередні зарплати. На цьому фоні CARES Act розширив страхові межі, особливо для фрілансерів та тих хто працює за контрактом. На кожен тижневий чек виділялась додаткова сума у 600 доларів.

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Ця сума виконувала дві функції: вона означає, що насправді, страждань на ринку праці набагато менше, ніж можна було очікувати (особливо, коли майже відразу зникають 22 млн робочих місць). За деякими підрахунками, бідність навіть трохи зменшилася. Ця невелика підтримка також допомогла зберегти ту частину економіку, яку не зачепив локдаун. Без них, була б ще одна хвиля звільнень та скорочення економіки. Це вже не кажучи, що люди не могли би виплачувати ренту, а це – масові виселення з будинків.

Все це добре, але… через кілька днів ці виплати по шість сотень доларів закінчаться, бо вони розраховані лише до п'ятниці 31 липня. А реально все зупиниться ще 25 або 26 липня. Це тому, що зазвичай тиждень допомоги по безробіттю закінчується в суботу або неділю.

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Лише за кілька діб більша частина робітників побачить, що їх прибутки впали на 60% або й більше, пророкує Кругман. У залежності від штату, цифра може скласти і 85%.

Масові звільнення Великі авіакомпанії, до прикладу, одна за одною оголошують про скорочення персоналу. United Airlines звільняє 36 тисяч людей з 1 жовтня. HSBC – величезний світовий банк – звільняє 35 тисяч людей. Гіганти телекомунікацій AT&T – стільки ж. Нафтовики Chevron зменшать штат на 10-15%.

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Втім, ані республіканці, ані Білий Дім не виявляють нагальності щодо ситуації, хоча демократи два місяці прийняли потрібний закон про допомогу. Трамп та його союзники кажуть про швидке відновлення економіки, яке поверне повну зайнятість, зробивши цю допомогу безробітним непотрібною.

Але вони не бачать економіку, яка знову під загрозою через посилення вірусу. Така ситуація дозволяє консерваторам потурати одній зі своїх улюблених "зомбі-ідей": допомога тим, хто втратив роботу у депресивній економіці заважає створювати нові робочі місця. Це відволікає людей від пошуку нової роботи, демотивує їх.

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Під цим є наукове підгрунтя: згідно дослідження Університета Чікаго, коли 600 доларів додають до інших державних пільг, це більше ніж 2/3 американців заробляють! На таку акцію потрібно 15 млрд доларів для 25 млн американців.

Багато хто використовує гроші, щоб сплатити термінові рахунки, або придбати їжу, але 4,3 млн американців, які володіють нерухомістю пропустили виплати у травні. Це найвищий показник з 2011 року. Тим часом, рівень безробіття на червень 2020 року складає 11,1% (а це майже 50 млн громадян США).

Якби там не було, пише Кругман, США прямує до тижнів або й місяців економічного стресу для мільйонів американців. Це зачепить всю економіку. Не було потреби, щоб ця катастрофа взагалі ставалася.Але так само можна сказати про будь-яку погану ситуацію у цій країні останнім часом.

Республіканцям потрібно 60 голосів, щоб прийняти свій варіант закону, але це означає, що принаймні 7 демократів мають погодитись. А у них є своя ідея: надавати родині з 4-х осіб 4800 доларів США допомоги (CARES Act гарантував 3400). Мітч Макконнелл, лідер більшості у Сенаті, пропонує помагати лише тим, хто заробляє менше 40 тисячс доларів на місяць. CARES Act покривав тих, хто заробляє до 99 тисяч.

Ненсі Пелозі, спікер Палати Представників, наголошує на продовженні допомоги в рамках 3 трлн та виплат безробітним. Але податкові надходження у державну скарбницю впали через закриття бізнесу та пандемію ковіду. "Це буде дорого", –резюмував Макконнелл.