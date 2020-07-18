В Одесі 18 липня розпочалась довгоочікувана операція з підйому затонулого танкера Delfi. Роботи тривають з самого ранку.

Місцеве видання "Думська" повідомляє, що робота просувається повільно через низку супутніх проблем, які виникають під час підняття танкера. До теми Танкер Delfi продовжує кошмарити Одесу: екологи нарікають на значне забруднення моря Як тривають роботи з підйому танкера Delfi Між пляжем і танкером постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт.

На відстань близько 100 метрів підійшли буксири. На них прикріплюють троси, щоб смикнути танкер для встановлення судна на кіль (конструктивна балка нижньої частини судна, що є його головним кріпленням).

При спробі смикнути танкер в одного з буксирів порвався трос. Зверніть увагу! 15 липня місцеві екологи підтвердили нове витікання пального. Відзначимо, що це не перший розлив нафтопродуктів з танкера Delfi. Масштабну пляму помітили ще 21 червня. Тоді нафта продовжувала сочитися з судна протягом кількох днів. Дивіться відео встановлення танкера Delfi на кіль: Танкер Delfi піднімають в Одесі / Фото "Думської" Що відомо про затонулий танкер Delfi біля Одеси 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.

21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.

Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.

Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.

Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже пів мільйона гривень).