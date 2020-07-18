Танкер Delfi в Одесі нарешті піднімають: не все йде гладко, а троси рвуться – фото, відео
В Одесі 18 липня розпочалась довгоочікувана операція з підйому затонулого танкера Delfi. Роботи тривають з самого ранку.
Місцеве видання "Думська" повідомляє, що робота просувається повільно через низку супутніх проблем, які виникають під час підняття танкера.
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Як тривають роботи з підйому танкера Delfi
- Між пляжем і танкером постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт.
- На відстань близько 100 метрів підійшли буксири. На них прикріплюють троси, щоб смикнути танкер для встановлення судна на кіль (конструктивна балка нижньої частини судна, що є його головним кріпленням).
- При спробі смикнути танкер в одного з буксирів порвався трос.
Дивіться відео встановлення танкера Delfi на кіль:
Танкер Delfi піднімають в Одесі / Фото "Думської"
Що відомо про затонулий танкер Delfi біля Одеси
- 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
- Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.
- Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже пів мільйона гривень).