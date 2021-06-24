Зокрема, глобальна міжнародна група компаній Meest поставила у пріоритет розширення мереж поштоматів й партнерських відділень, а також скорочення часу на відправлення посилки через сервіси компанії до 30 секунд.

Протягом року Meest вдалось збільшити власні мережі поштоматів та відділень. Лише у 2021 компанії вдалось всього за пів року збільшити кількість партнерських відділень з 2500 на початку року до понад 4500 відділень у червні. При цьому сервіси, котрі запропонував оператор, набули такої популярності серед споживачів, що компанія вирішила й надалі працювати над їхньою диджиталізацією.

У червні Meest презентував оновлений додаток з новими унікальними функціями. Наразі в Україні таких не має жоден з застосунків поштово-логістичних операторів. Розповідаємо, що саме змінилося.

Автоматичний пошук найближчого відділення або поштомата

Більше немає потреби витрачати час на пошук відділень та поштоматів. Тепер для того, щоб побачити найближчий пункт або автоматичний пристрій на телефоні, користувачам достатньо просто зайти у додаток. Система автоматично згенерує карту доступних відділень та терміналів, враховуючи поточну геолокацію користувача, й прокладе найкоротший та найзручніший шлях до обраного пункту.

Нагадаємо, що у разі, якщо посилка надсилається через відділення – оформити її краще також в додатку заздалегідь. Це зекономить час і у відділенні користувачу буде достатньо просто показати свій номер телефону в додатку та віддати відправлення.

Таймер надшвидкої доставки між поштоматами

Поштомати Meest – єдині в Україні, через які наразі можна не тільки отримувати, а й відправляти посилки. Крім того, минулого року оператор запустив надшвидку доставку між поштоматами у Києві – процес займає лише 5 годин. Щоб нею скористатися, потрібно вкласти відправлення у комірку пристрою до 11:00.

У новій версії додатку сервіс удосконалили ще більше за допомогою таймеру. Тепер, у мить, коли посилка опиняється в поштоматі, система запускає зворотний відлік п'яти годин. Це рішення впроваджено для того, щоб клієнти Meest могли візуалізувати тривалість очікування доставки та не перейматися за свою посилку. Зараз послуга працює у тестовому режимі у Києві.

Відкриття комірок поштомату без SMS

Сервіс шляху взаємодії користувача з поштоматами також було покращено. З оновленою версією більше не потрібно чекати на смс, щоб відчинити комірку терміналу. Зробити це можна в один крок, обравши відповідну команду за допомогою додатку або чат-ботів Viber та Telegram. До речі, така синхронізація роботи поштоматів з чат-ботами в месенджерах (оформлення, відправка, оплата) – особиста розробка IT-відділу Meest, унікальна не лише для України, а й для Європи.

Серед решти доповнень:

зміна інтерфейсу головного екрану;

зв'язок зі службою підтримки практично з кожного екрану додатку;

реалізація додаткового каналу зв'язку з компанією через відгуки.