Тварину зафільмували на камеру

Гори Циклопа місцеві жителі прозвали "зеленим пеклом". Тут значні перепади висот, дуже густі й фактично непрохідні джунглі, безліч екзотичних і дуже небезпечних тварин. Учасники експедиції постійно потерпали від укусів, падінь, переломів, а одного разу їм довелося витратити дві доби, щоб доправити в лікарню одного з учених, якому місцева п'явка присмокталася до ока. Однак зусилля не вважають марними, адже тепер наука отримала єдине свідчення існування цих тварин за межами Австралії.

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Перевага цього куточка планети в тому, що антропогенний вплив тут ніяк не проявляється. Науковці розставили 80 фотопасток з реакцією на рух, завдяки чому зуміли зняти десятки нових видів комах, сухопутних креветок, і кілька тварин. І вже перед самим закінченням експедиції в об'єктив камери потрапила єхидна.

Для розуміння, навіть місцеві жителі вважають єхидну рідкісним мешканцем цього регіону. У народності Енсу Сапарі є цікавий звичай вирішення найскладніших суперечок. Одну сторону відправляють у море добути марліна, другу в джунглі — за єхидною. Хто перший повернеться зі здобиччю, той і правий, але зробити це вкрай складно через рідкісність обох цих істот.

Науковці навіть не намагалися зловити єхидну — кадри відеозйомки вже є неймовірною удачею.

Єхидна потрапила в об'єктив камери: відео

Довгодзьоба єхидна Аттенборо має хребет їжака, морду мурахоїда і ноги крота. Через свою гібридну зовнішність вона розділяє свою назву з істотою грецької міфології, яка є наполовину людиною, наполовину змією,

– каже доктор Джеймс Кемптон, керівник експедиції та біолог з Оксфордського університету.

Цей вид настільки не схожий на інших ссавців, тому що належить до однопрохідних — групи яйцекладних, яка відокремилася від решти ссавців близько 200 мільйонів років тому.