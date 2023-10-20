У публікації від 17 жовтня індійський уряд оголосив, що космічне агентство країни відправить свого першого астронавта на Місяць до 2040 року. Це вельми амбітна ціль, враховуючи порівняно малий космічний бюджет країни.
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Що відомо
У серпні Індія стала четвертою країною, яка посадила зонд на Місяць, приєднавшись до США, Радянського Союзу та Китаю. Неймовірно, але вона витратила на це лише близько 74 мільйонів доларів, що направду є мізерною сумою, порівняно з тими витратами, які заклали в свої програми США та Китай.
Скільки потратять на нову місію, поки невідомо. Будь-яких деталей теж наразі немає, адже країна ще не почала ні створення спускового модуля, ні розробку детального плану, ні набір кандидатів. Згідно з заявою, для запуску людини на Місяць створять нову ракету-носія наступного покоління (NGLV), новий стартовий майданчик, низку "лабораторій та пов'язаних із ними технологій".
Місяць — не єдине небесне тіло, на яке поклала око Індія:
- На початку вересня Індійська організація космічних досліджень запустила місію сонячної обсерваторії Aditya-L1, яка протягом наступних кількох місяців має досягти позиції спостереження в гравітаційно стабільній точці Лагранжа 1.
- У щільному космічному графіку країни також запланована спільна з Японією місячна місія у 2025 році для пошуку води на Місяці та космічна станція Bharatiya Antariksha Station, яку хочуть побудувати до 2035 року.
- Також запропоновані місії на Венеру і Марс. Остання буде заснована на успішному запуску індійського супутника Mangalyaan у 2014 році — революційній місії на Марс, яка стала першою у світовій історії, що досягла орбіти Червоної планети з першої спроби.