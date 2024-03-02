Що таке високосний рік

Можливо, ви звикли чути, що наша планета робить повний оберт навколо своєї зорі за 365 днів, але насправді ця подорож триває 365 з чвертю днів. Через чотири роки ці зайві години, що залишилися, складають цілу добу. У високосний рік ми додаємо цей додатковий день до лютого місяця, роблячи його довжиною в 29 днів замість звичайних 28.

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Ідея щорічного надолуження з'явилася ще в Стародавньому Римі, де люди мали календар з 355 днями замість 365, оскільки він базувався на циклах і фазах Місяця. Вони помітили, що їхній календар розходиться з порами року, тому почали додавати додатковий місяць, який назвали Мерседонієм, кожні два роки, щоб надолужити пропущені дні.

У 45 році до нашої ери римський імператор Юлій Цезар запровадив сонячний календар на основі календаря, розробленого в Єгипті. У цьому випадку кожні чотири роки лютий отримував додатковий день. На честь Цезаря ця система досі відома як юліанський календар.

Але це була не остання зміна. З часом люди зрозуміли, що насправді рік триває не 365,25 дня, а 365,24219 дня, тобто приблизно на 11 хвилин менше. Тож додавання цілого дня кожні чотири роки насправді було трохи більшою поправкою, ніж потрібно.

У 1582 році Папа Григорій XIII підписав наказ, який вніс невелику зміну. Високосний рік все ще залишається кожні чотири роки, за винятком "столітніх" років — років, що діляться на 100, таких як 1700 або 2100, – якщо тільки вони не діляться на 400.

Це може звучати трохи як головоломка, але це коригування зробило календар ще точнішим. Відтоді він став відомим як григоріанський календар і поширився по всьому християнському світу, хоч і не без деяких пручань.

Що, якби у нас не було високосних років?

Якби календар не вносив цю невелику поправку кожні чотири роки, він би поступово втратив узгодженість з порами року.

Протягом століть це могло б призвести до того, що сонцестояння і рівнодення відбувалися б в інший час, ніж очікувалося.

Зимова погода могла б спостерігатися в той час, коли календар показував би літо, і фермери могли б заплутатися в тому, коли садити насіння.

Інші календарі по всьому світу мають свої власні способи відліку часу. Єврейський календар, який регулюється Місяцем і Сонцем, схожий на великий пазл з 19-річним циклом. Час від часу до нього додається високосний місяць, щоб переконатися, що особливі свята відбуваються в потрібний час.

Ісламський календар ще більш унікальний. Він слідує за фазами Місяця і не додає зайвих днів. Оскільки місячний рік триває лише 355 днів, ключові дати за ісламським календарем щороку пересуваються на 10-11 днів раніше, ніж за сонячним календарем.

Наприклад, Рамадан, ісламський місяць посту, припадає на дев'ятий місяць ісламського календаря. У 2024 році він триватиме з 11 березня до 9 квітня, у 2025 році — з 1-29 березня, а у 2026 році — з 18 лютого до 19 березня.