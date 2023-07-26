Як це працює
У текстовому режимі користувачі TikTok зможуть ввести повідомлення до 1000 символів, додати фоновий колір, звуки, стікери, хештеги та інші інтерактивні елементи. Представники соцмережі заявили, що такі пости не поступатимуться фото- і відеоконтенту за динамічністю.
Дивіться також TikTok стане книжковим видавництвом: що з цим не так і чому цього бояться конкуренти
Текст — наше останнє доповнення до можливостей створення контенту, що дає змогу користувачам ділитися історіями, віршами, рецептами та іншим,
— йдеться в повідомленні.
Текстові пости можна зберігати в чернетки. Це дає можливість користувачам повертатися до частково написаних повідомлень у майбутньому або планувати серію публікацій.
Інші користувачі можуть взаємодіяти з публікацією так само, як вони взаємодіють із відео — шляхом зшивання, створення дуетів і коментарів.
Рішення TikTok додати підтримку текстових постів з'явилося на фоні бурхливих змін у Twitter, який тепер називається Х. Поки останній активно займається
саморуйнуванням ребрендингом та впроваджує нові правила й функції, китайський застосунок, імовірно, сподівається відкусити собі частину аудиторії, як це роблять Threads, Mastodon і Bluesky. Але навряд чи йому вдасться, оскільки це кардинально різні формати й підходи – якби користувачі вважали такий варіант адекватною заміною, то давно публікували б свої дописи в Instagram Stories.