Як це працює

У текстовому режимі користувачі TikTok зможуть ввести повідомлення до 1000 символів, додати фоновий колір, звуки, стікери, хештеги та інші інтерактивні елементи. Представники соцмережі заявили, що такі пости не поступатимуться фото- і відеоконтенту за динамічністю.

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Текст — наше останнє доповнення до можливостей створення контенту, що дає змогу користувачам ділитися історіями, віршами, рецептами та іншим,

— йдеться в повідомленні.

Текстові пости можна зберігати в чернетки. Це дає можливість користувачам повертатися до частково написаних повідомлень у майбутньому або планувати серію публікацій.

Інші користувачі можуть взаємодіяти з публікацією так само, як вони взаємодіють із відео — шляхом зшивання, створення дуетів і коментарів.