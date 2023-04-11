Самі міношукачі також далекі від досконалості, часто реагуючи на нешкідливі металеві предмети, що знаходяться під землею. Тому постала нагальна потреба в альтернативних методах.

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Співробітники австралійського дослідницького інституту CSIRO розробили іншу технологію виявлення мін, яка заснована на магнітному резонансі – MRead.

Для виявлення прихованого під землею вибухового пристрою встановлюють портативний приймач, що генерує в ґрунт радіоімпульси, які налаштовані на резонанс із кристалічними сполуками вибухових речовин.

За їхньої наявності "вибухові" молекули під впливом радіохвиль починають вібрувати з певною частотою, формуючи специфічний сигнал-відлуння, який одразу ж фіксує приймальний пристрій. Саперу стає зрозуміло, що він має справу з вибуховим пристроєм.

При цьому параметри сигналу зразу дають важливу інформацію – що він потужніший, то ближча і небезпечніша міна.

Не менш важливо, що на предмети, які не становлять загрози, такий міношукач не реагує.

Цікаво, що ця ж технологія здатна виявляти не лише вибухові речовини, а й наркотики.

Наші магнітно-резонансні датчики пропонують можливості виявлення наступного покоління. Ми виявляємо вибухові речовини та наркотики на молекулярному рівні, що забезпечує надзвичайно високий рівень точності,

– пишуть розробники на своєму сайті.

Наразі не ясно, коли така технологія зможе надійти у широке застосування, однак Україні вона б точно знадобилася. Сьогодні експерти називають Україну найбільш замінованою країною в світі – не менше 40 відсотків її території мають приховані російські вибухові пристрої.