Що відомо про книгу

"Innovation in Isolation: The Story of Ukrainian IT from 1940s to Present" буде доступна лише англійською мовою. Книгу видали у співпраці з українським незалежним видавництвом ist publishing. Мета проєкту — розповісти, яке значення для світу мав розвиток кібернетики в Україні та як здобутки минулого вплинули на сучасний технологічний потенціал країни.

Як зазначають творці проєкту, книга "Інновації в ізоляції: історія українського IT від 1940-х років до сьогодні" — це спроба відновити справедливість і розповісти історію вчених, які працювали в Україні за радянських часів і прагнули зробити життя в СРСР кращим, попри численні матеріальні, технічні, ідеологічні й політичні бар’єри. У книзі йдеться про динамічну главу в історії України, яка була серцем кібернетики в СРСР і яку справедливо можна назвати центром комп'ютерних інновацій серед колишніх радянських республік.



Книга "Інновації в ізоляції: історія українського IT від 1940-х років до сьогодні" / Фото MacPaw

Як зазначає Олександр Косован, засновник та CEO MacPaw, проєкт розпочали, щоб "дослідити наше минуле й зрозуміти, як Україна стала потужним технологічним хабом", адже історія допомогла нам не лише знайти відповіді, а й сформувати бачення майбутнього, де технології покращують життя людей.

Для MacPaw ця книга — соціальний і культурний проєкт, що підсилює міжнародну репутацію України як перспективної технологічної країни з унікальними спеціалістами й безмежним потенціалом.

Я пишаюся результатом нашої команди й сподіваюся, що читачі відкриють для себе невідомі сторінки історії технологій та надихнуться першопрохідцями, які працювали, створювали, винаходили попри виклики часу й численні перешкоди,

— каже глава компанії.

Перша частина книги присвячена історії кібернетики в Україні від 1940-х до 1991 року й проілюстрована десятками рідкісних архівних фотографій. Читачі дізнаються про залаштунки створення перших комп’ютерів в Україні, про видатних інженерів і вчених, які розпочали комп’ютерну епоху за залізною завісою, та умови, у яких їм довелося працювати. Відтворена в книзі історія технологій базується на десятках інтерв'ю з тими, хто особисто знав ключових інноваторів того часу: колеги, родичі та студенти піонерів кібернетики Віктора Глушкова й Сергія Лебедєва.

У другій частині зібрані розповіді про вісім українських продуктових компаній, основані на інтерв’ю з їхніми лідерами: Ajax Systems, MacPaw, Grammarly, Petcube, Readdle, Jooble, Reface і Depositphotos.



Книга "Інновації в ізоляції: історія українського IT від 1940-х років до сьогодні" / Фото MacPaw

Хто працював над книгою

Для роботи над проєктом компанія MacPaw зібрала професійну команду авторів, видавців, дизайнерів, істориків і дослідників галузі. Роботу над проєктом розпочали ще до повномасштабного вторгнення росії. Від початку її задумували як науково-популярне видання зі значним акцентом на дизайні й візуальній складовій.

Артдиректоркою видання стала Альона Соломадіна, незалежна графічна дизайнерка й дослідниця, чия експертиза охоплює дизайн книг, візуальні ідентичності та кураторство дизайну. Альона відіграє важливу роль у дослідницькій групі "U,N,A collective" та є співавторкою книги "Знак. Українські торгові марки 1960–1980-х років".



Книга "Інновації в ізоляції: історія українського IT від 1940-х років до сьогодні" / Фото MacPaw



Книга "Інновації в ізоляції: історія українського IT від 1940-х років до сьогодні" / Фото MacPaw

Видавчиня й співзасновниця ist publishing Катерина Носко, коментуючи цей особливий проєкт, зазначила, що видавництво завжди звертає особливу увагу на міждисциплінарні тексти, де культура переплітається з освітою, наукою, екологією. Вона каже, що писати такі тексти — це вже мистецтво. Книжка "Innovation in Isolation" знаходиться в полі таких видань і тому невипадково вже викликає зацікавлення міжнародної аудиторії.

Ми це бачимо по реакції публіки на нещодавніх книжкових фестивалях у Відні та Лондоні. Важливо, що ця книжка англійською мовою та з виразним дизайном. Вважаємо, що саме так можна якомога доступніше розповідати світу про Україну, агентність українців і зародження прогресивних ідей ще з 1940-х років, що стали безпрецедентним внеском у сфері технологій,

– каже Катерина Носко.

Дізнайтеся більше

Наразі книжку можна замовити лише в Україні. 30 травня о 19:00 на Видавничій сцені Книжкового Арсеналу відбудеться презентація книги та панельна дискусія за участю Наталі Денікеєвої (Директорка Директорату розвитку ІТ в Мінцифрі), Сергія Кривоблоцького (Керівник відділу технологічних досліджень та розробки в MacPaw) та Катерини Носко (Видавчиня та співзасновниця ist publishing).

Книга "Innovation in Isolation. The story of Ukrainian IT from the 1940s to the Present" — благодійний проєкт компанії MacPaw. Весь прибуток з продажу книги буде спрямований у MacPaw Foundation, корпоративний благодійний фонд, який від початку повномасштабного вторгнення допомагає зберігати життя українських захисників і надає допомогу українцям, які зазнали наслідків російської агресії.