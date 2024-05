Что известно о книге

"Innovation in Isolation: The Story of Ukrainian IT from 1940s to Present" будет доступна только на английском языке. Книгу издали в сотрудничестве с украинским независимым издательством ist publishing. Цель проекта — рассказать, какое значение для мира имело развитие кибернетики в Украине и как достижения прошлого повлияли на современный технологический потенциал страны.

Смотрите также СМИ назвали возможного преемника Тима Кука на посту гендиректора Apple

Как отмечают создатели проекта, книга "Инновации в изоляции: история украинского IT от 1940-х годов до сегодня" - это попытка восстановить справедливость и рассказать историю ученых, которые работали в Украине в советское время и стремились сделать жизнь в СССР лучше, несмотря на многочисленные материальные, технические, идеологические и политические барьеры. В книге говорится о динамичной главе в истории Украины, которая была сердцем кибернетики в СССР и которую справедливо можно назвать центром компьютерных инноваций среди бывших советских республик.



Книга "Инновации в изоляции: история украинского IT от 1940-х годов до сегодня" / Фото MacPaw

Как отмечает Александр Косован, основатель и CEO MacPaw, проект начали, чтобы "исследовать наше прошлое и понять, как Украина стала мощным технологическим хабом", ведь история помогла нам не только найти ответы, но и сформировать видение будущего, где технологии улучшают жизнь людей.

Для MacPaw эта книга — социальный и культурный проект, усиливающий международную репутацию Украины как перспективной технологической страны с уникальными специалистами и безграничным потенциалом.

Я горжусь результатом нашей команды и надеюсь, что читатели откроют для себя неизвестные страницы истории технологий и вдохновятся первопроходцами, которые работали, создавали, изобретали несмотря на вызовы времени и многочисленные препятствия,

– говорит глава компании.

Первая часть книги посвящена истории кибернетики в Украине от 1940-х до 1991 года и проиллюстрирована десятками редких архивных фотографий. Читатели узнают о закулисье создания первых компьютеров в Украине, о выдающихся инженерах и ученых, начавших компьютерную эпоху за железным занавесом, и условиях, в которых им пришлось работать. Воссозданная в книге история технологий базируется на десятках интервью с теми, кто лично знал ключевых инноваторов того времени: коллеги, родственники и студенты пионеров кибернетики Виктора Глушкова и Сергея Лебедева.

Во второй части собраны рассказы о восьми украинских продуктовых компаниях, основанные на интервью с их лидерами: Ajax Systems, MacPaw, Grammarly, Petcube, Readdle, Jooble, Reface и Depositphotos.



Книга "Инновации в изоляции: история украинского IT от 1940-х годов до сегодня" / Фото MacPaw

Кто работал над книгой

Для работы над проектом компания MacPaw собрала профессиональную команду авторов, издателей, дизайнеров, историков и исследователей отрасли. Работу над проектом начали еще до полномасштабного вторжения России. Изначально ее задумывали как научно-популярное издание со значительным акцентом на дизайне и визуальной составляющей.

Арт-директором издания стала Алена Соломадина, независимый графический дизайнер и исследователь, чья экспертиза охватывает дизайн книг, визуальные идентичности и кураторство дизайна. Алена играет важную роль в исследовательской группе "U,N,A collective" и является соавтором книги "Знак. Украинские торговые марки 1960–1980-х годов".



Книга "Инновации в изоляции: история украинского IT от 1940-х годов до сегодня" / Фото MacPaw



Книга "Инновации в изоляции: история украинского IT от 1940-х годов до сегодня" / Фото MacPaw

Издатель и соучредитель ist publishing Екатерина Носко, комментируя этот особый проект, отметила, что издательство всегда обращает особое внимание на междисциплинарные тексты, где культура переплетается с образованием, наукой, экологией. Она говорит, что писать такие тексты — это уже искусство. Книга "Innovation in Isolation" находится в поле таких изданий и поэтому неслучайно уже вызывает интерес международной аудитории.

Мы это видим по реакции публики на недавних книжных фестивалях в Вене и Лондоне. Важно, что эта книга на английском языке и с выразительным дизайном. Считаем, что именно так можно как можно доступнее рассказывать миру об Украине, агентность украинцев и зарождение прогрессивных идей еще с 1940-х годов, ставших беспрецедентным вкладом в сфере технологий,

– говорит Екатерина Носко.

Узнайте больше

Сейчас книгу можно заказать только в Украине. 30 мая в 19:00 на Издательской сцене Книжного Арсенала состоится презентация книги и панельная дискуссия с участием Натальи Деникеевой (Директор Директората развития ИТ в Минцифре), Сергея Кривоблоцкого (Руководитель отдела технологических исследований и разработки в MacPaw) и Екатерины Носко (Издатель и соучредитель ist publishing).

Книга "Innovation in Isolation. The story of Ukrainian IT from the 1940s to the Present" - благотворительный проект компании MacPaw. Вся прибыль с продажи книги будет направлена в MacPaw Foundation, корпоративный благотворительный фонд, который с начала полномасштабного вторжения помогает сохранять жизни украинских защитников и оказывает помощь украинцам, которые подверглись последствиям российской агрессии.