Технологія, що стоїть за інновацією

Модуль використовує ефект фотоелектрохімічного каталізу для розщеплення води на водень і кисень. На відміну від традиційних електролізерів, які використовують електричний струм для розділення молекул води, цей новий модуль включає сонячні панелі, які підвищують ефективність реакції.

А тим часом Найбільший у світі термоядерний реактор ITER нарешті завершено, але є проблема

Основою системи є каталізатор, виготовлений з майже звичайного листового скла. Спеціальні матеріали наносяться на скло методом вакуумного осадження, створюючи плівку нанометрової товщини з обох боків. Точність такого осадження в поєднанні з ретельно підібраними напівпровідниковими матеріалами значно підвищує ефективність каталізатора.

Як це працює

Коли сонячне світло потрапляє на скло, короткохвильове випромінювання поглинається на зовнішній поверхні, утворюючи кисень. Одночасно довгохвильове випромінювання проникає у внутрішній шар, утворюючи водень. Перегородка розділяє ці два гази, які потім збираються окремо.

Модуль з робочою поверхнею 50 см², масштабований до поля 100 м², може виробляти до 30 кг водню на рік. Цієї кількості водню достатньо для заправки середньостатистичного легкового автомобіля на відстань від 15 000 до 20 000 кілометрів.

Однією з важливих переваг цієї розробки є її масштабованість. Компактні модулі можна легко масштабувати для задоволення різних потреб у виробництві водню. Ця можливість має вирішальне значення для розширення застосування технології до більших об'єктів з виробництва водню в промислових масштабах.

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Але не все так чудово

Хоча ефективність та інноваційність фотоелектрохімічних каталізаторів добре задокументовані, вони історично стикалися з проблемами швидкого зносу. Специфіка того, як інноваційні модулі долають цю проблему, не розголошується, але дослідницька група впевнена в міцності та довговічності своєї конструкції.