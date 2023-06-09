Результат був досягнутий шляхом буріння в масиві Атлантида, підводній горі, розташованій на Серединно-Атлантичному хребті глибоко під північною частиною Атлантичного океану. Спрямувавши бур у цьому місці, геологи зробили отвір глибиною 1 267 метрів і витягли з надр Землі "приголомшливу" кількість серпентинітів — метаморфічних гірських порід, що утворюються на глибоких межах тектонічних плит.

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Що дізналися вчені

Варто зазначити, що це не найглибше, куди коли-небудь занурювався бур. Ба більше, технічно він не копав земну мантію. Щоб занурити бур і витягти матеріал, дослідники скористалися "тектонічним вікном" – областю, де гірські породи мантії були виштовхнуті над їхнім звичайним місцем залягання

На Землі доступ до мантійних порід зазвичай надзвичайно складний. Масив Атлантида пропонує рідкісну перевагу доступу до нього, оскільки він складається з мантійних порід, які були підняті ближче до поверхні в процесі надповільного розтікання морського дна,

– пишуть геологи у своєму блозі.

Геологи намагаються видобути значні обсяги мантії Землі з 1961 року, але всі попередні спроби були невдалими. Це означало, що для вивчення шматків мантії Землі в пошуках ключів до різноманітних процесів, таких як вулканізм і магнітне поле планети, вченим доводилося покладатися на уламки гірських порід, що вивергалися під час вулканічних вивержень. Проблема в тому, що всі вони були змінені під час їхньої подорожі до поверхні, тож не давали повної картини.

Геологи, учасники Міжнародної програми відкриття океану на борту наукового бурового судна JOIDES Resolution, вирушили до масиву Атлантида не тому, що хотіли видобути мантійні керни, а тому, що шукали витоки життя на Землі. Гірські породи масиву містять олівін, який реагує з водою в процесі серпентинізації, утворюючи водень, необхідне джерело живлення для мікробного життя.

Проте, невдовзі після 1 травня, коли вони занурили бур у розлом на морському дні, дослідники витягли рекордний керн верхньої мантійної породи. Порода була переважно перидотитом — грубою магматичною породою, яка наповнена олівіном і піроксеном. Вона є найпоширенішим типом гірських порід у верхній мантії. Деякі ознаки того, що порода була змінена внаслідок взаємодії з морською водою, можуть означати, що вона походить з нижньої кори, а не з верхньої мантії, але вчені все ще бурять ще глибші зразки. Усередині цих порід криється скарбниця інформації, яку геологи будуть досліджувати, щоб дізнатися більше про внутрішню будову Землі.