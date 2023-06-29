Гравітаційні хвилі

Північноамериканська наногерцова обсерваторія NANOGrav, яка займається виявленням гравітаційних хвиль, зробить о 20:00 за Києвом заяву, яка стосується дослідження, проведеного, міжнародним консорціумом фахівців із виявлення гравітаційних хвиль зі США, Європи, Індії та Австралії (IPTA).

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Під час заходу будуть представлені результати аналізу 15-річного набору даних та інтерпретації цих результатів. Подія буде транслюватися в прямому ефірі на YouTube від Національного наукового фонду США (NSF), і в ньому буде повідомлено про поточний пошук низькочастотних гравітаційних хвиль.

Офіційної інформації мало, але на підставі заяв учасників дослідження можна припустити, що йтиметься про фон гравітаційних хвиль, який також називають гулом Всесвіту. Помітити його, відокремивши від усіх інших шумів вкрай складно. Але якщо вчені оголосять про те, що змогли його почути, це переверне наші уявлення про найбільш ранні дні існування Всесвіту.

Гравітаційні хвилі – це пульсації у тканині простору-часу, передбачені загальною теорією відносності Альберта Ейнштейна і вперше виявлені у 2015 році. "Почути" ці збурення можна від чорних дір та пульсарів (підвид нейтронних зірок), які, наче величезні маяки, випускають радіовипромінювання через точні інтервали.

Нейтрино

Друга заява теж відбудеться в четвер. Деталей ніяких немає, але зроблять її науковці з нейтринної обсерваторії IceCube, розташованої в льодах Антарктиди, які займаються пошуками цієї субатомної частинки, яку дуже складно помітити через низьку масу і заряд.

Здатність цієї частинки проникати крізь будь-які перепони непоміченою робить її ідеальним об'єктом дослідження далеких космічних подій, оскільки їхня траєкторія та характеристики залишаються відносно незмінними.

Заява від обсерваторії IceCube відбудеться о 21:00 за Києвом.