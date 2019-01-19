Apple випустила аксесуар, який збільшить автономність нових iPhone

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Apple випустила аксесуар, який збільшить автономність нових iPhone
Apple випустила аксесуар, який збільшить автономність нових iPhone / Mashable

На офіційному сайті Apple з’явилися чохли Smart Battery Case для нових iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. Нові аксесуари дадуть змогу суттєво збільшити ємність акумулятора.

Про це повідомляє ain.

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В Apple відзначають що із новим чохлом iPhone зможуть продемонструвати таку автономність:

• до 21 години інтернет-серфінгу на iPhone Xs (раніше цей показник становив 12 годин);

• до 20 годин інтернет-серфінгу на iPhone Xs Max (раніше – 13 годин);

• до 22 годин інтернет-серфінгу на iPhone Xr (раніше – 15 годин).

Чохли заряджаються за допомогою Lightning-роз'єму і бездротового протоколу Qi від будь-якого сумісного адаптера. Також підтримується швидка зарядка за допомогою USB-PD адаптерів і кабелю Lightning-to-USB-C.

Smart Battery Case для iPhone Xs Max
Smart Battery Case для iPhone Xs Max

Окрім того, Smart Battery Case безпосередньо інтегровані в iOS – користувач може подивитися в статус-барі рівень їх заряду. Вартість аксесуарів становить 129 доларів (близько 3 400 гривень) не залежно від моделі смартфона. Проте ціна в Україні наразі невідома.

Відзначимо, вперше Apple представила Smart Battery Case з iPhone 7. У 2017 році, випустивши безрамковий iPhone X, компанія залишила модель без подібного аксесуара.

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Теги: Техно Apple Ґаджети iPhone iPhone Xr iPhone Xs Max iPhone Xs
Джерело: Техно
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