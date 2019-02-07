Assassin's Creed III Remastered: трейлер та дата релізу нової гри від Ubisoft

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Assassin's Creed III Remastered: трейлер та дата релізу
Assassin's Creed III Remastered: трейлер та дата релізу / Фото з вільних джерел

Компанія Ubisoft випустила черговий відеоролик, який розкриває нові деталі про пригодницький екшен Assassin's Creed III. На відео продемонстрували покращену графіку та ігрові механіки, а також порівняли нову гру із оригінальною версією Assassin's Creed, яку представили в 2012 році.

Особливості. Як повідомляє сайт Overclockers, Assassin's Creed III Remastered буде працювати в роздільній здатності Ultra HD 4K на консолях Xbox One X та PlayStation 4 Pro (Full HD для звичайних Xbox One і PS4).

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А версія для персональних комп'ютерів зможе похизуватися розширеними налаштуваннями якості і роздільної здатності, запропонувавши кращу графіку, ніж на консолях.

Assassin's Creed III Remastered
Скріншот з гри Assassin's Creed III Remastered

Відмінності від оригінальної гри. У порівнянні з оригіналом, в ремастера використовуються текстури з високою роздільною здатністю, нові моделі персонажів, нова система освітлення, покращене оточення, а також перероблені візуальні ефекти, включаючи підтримку HDR.

Трейлер гри Assassin's Creed III Remastered – дивіться відео

Дата виходу. Assassin's Creed III Remastered вийде 29 березня 2019 року. Реліз включатиме в себе основну сюжетну кампанію, весь додатковий завантажуваний контент, а також окрему гру Assassin's Creed III: Liberation. Передплатники Assassin's Creed Odyssey Season Pass зможуть розраховувати на безкоштовну копію збірки, для всіх інших Assassin's Creed III Remastered буде коштувати 40 доларів (близько 1 100 гривень).

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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