Assassin's Creed III Remastered: трейлер та дата релізу нової гри від Ubisoft

Компанія Ubisoft випустила черговий відеоролик, який розкриває нові деталі про пригодницький екшен Assassin's Creed III. На відео продемонстрували покращену графіку та ігрові механіки, а також порівняли нову гру із оригінальною версією Assassin's Creed, яку представили в 2012 році.

Особливості. Як повідомляє сайт Overclockers, Assassin's Creed III Remastered буде працювати в роздільній здатності Ultra HD 4K на консолях Xbox One X та PlayStation 4 Pro (Full HD для звичайних Xbox One і PS4).

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А версія для персональних комп'ютерів зможе похизуватися розширеними налаштуваннями якості і роздільної здатності, запропонувавши кращу графіку, ніж на консолях.



Скріншот з гри Assassin's Creed III Remastered

Відмінності від оригінальної гри. У порівнянні з оригіналом, в ремастера використовуються текстури з високою роздільною здатністю, нові моделі персонажів, нова система освітлення, покращене оточення, а також перероблені візуальні ефекти, включаючи підтримку HDR.

Трейлер гри Assassin's Creed III Remastered – дивіться відео

Дата виходу. Assassin's Creed III Remastered вийде 29 березня 2019 року. Реліз включатиме в себе основну сюжетну кампанію, весь додатковий завантажуваний контент, а також окрему гру Assassin's Creed III: Liberation. Передплатники Assassin's Creed Odyssey Season Pass зможуть розраховувати на безкоштовну копію збірки, для всіх інших Assassin's Creed III Remastered буде коштувати 40 доларів (близько 1 100 гривень).

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