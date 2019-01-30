Браузер Mozilla Firefox отримає кілька корисних оновлень

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Браузер Mozilla Firefox отримає кілька корисних оновлень
Браузер Mozilla Firefox отримає кілька корисних оновлень / Getty Images

В браузері Firefox 66 розробники планують додати функцію блокування автоматичного відтворення відео із звуком. Аудіотрек відтворюватиметься лише, коли користувач натисне відповідну кнопку або клікне на відео.

Це, як очікується, захистить користувачів від різкого звуку на початку відтворення реклами, повідомляється на офіційному сайті Mozilla.

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Спочатку режим блокування автоматичного відтворення включать для 25% користувачів Firefox, це відбудеться 19 березня. Упродовж тижня охоплення збільшать до 50%, а потім, якщо не виникне проблем, функцію активують у всіх.

Як запустити блокування відтворення звуку в Firefox? Блокування можна запустити самостійно в будь-який момент. Для цього потрібно встановити опцію media.autoplay.default = 1 в about: config. А щоб відключити автозапуск відео, потрібно скористатися опцією media.autoplay.allow-muted.

​Як працює функція блокування звуку в Firefox
Як працює функція блокування звуку в Firefox

Додаткові оновлення в Firefox. Також в новій версії браузера з'явиться чорний і білий списки блокувань, а сама технологія дасть змогу налаштовувати режими блокування: за замовчуванням чи ні, за запитом або автоматично.

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Теги: Техно Інтернет Mozilla
Джерело: Техно
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