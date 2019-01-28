Дизайн смартфона LG G8 ThinQ розсекретили до офіційного анонсу

В мережі опублікували фінальні рендери ще не анонсованого флагманського смартфона LG G8 ThinQ. Пристрій отримає схожий дизайн із LG G7 ThinQ, топові технічні характеристики та здивує відсутністю традиційного аудіодинаміка.

Найпомітнішою відмінністю стане зміна розміщення основної камери – з вертикального на горизонтальне положення. Дивно, що після LG V40 ThinQ з потрійним модулем виробник вирішив знову використати тільки два сенсора. Сканер відбитків пальців розміститься на задній панелі, відзначили розробники із порталу XDA Developers.

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Дизайн та особливості LG G8 ThinQ. Судячи з рендерів, у G8 ThinQ верхня рамка буде товщою, ніж у торішньої моделі. При цьому виріз нікуди не дінеться: в ньому розміститься одна фронтальна камера і чотири невідомих датчика.

Можливо, в смартфоні з'явиться якийсь аналог Face ID з просунутим скануванням особи. Крім того, в LG G8 ThinQ не варто чекати традиційного розмовного динаміка – звук буде передаватися через дисплей за допомогою вібрацій.



Новий рендер смартфона LG G7 ThinQ

Основні характеристики LG G8 ThinQ. Очікується, що смартфон отримає новий процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 128 ГБ, акумулятор ємністю 4000 мАг, 6,1-дюймовий OLED-дисплей, 3, 5-мм роз'єм для навушників та операціну систему Android 9.0 Pie.

Найцікавіше, що новий рендер LG G8 ThinQ практично ідентичний тому, що раніше показав OnLeaks. Відзначимо, один з топ-менеджерів компанії вступив в суперечку з інсайдером, доводячи неправдивість його витоку.



Рендер LG G8 ThinQ від інсайдера OnLeaks

Коли представлять LG G8 ThinQ? З чуток, LG G8 ThinQ представлять в кінці лютого на MWC 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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