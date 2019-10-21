Facebook тестує темний режим: як він виглядає

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Facebook тестує темний режим
Facebook тестує темний режим / unsplash.com

Соціальна мережа Facebook готує велике оновлення своєї веб-версії. Наразі відомо кілька деталей, зокрема стрічка Facebook отримає темний режим.

Як передає The Next Web, соцмережа вже розсилає користувачам запрошення з пропозицією спробувати новий дизайн.

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Що нового? У запрошенні сказано, що в новому дизайні буде простіше працювати пошук і навігація. Також розробники збільшили розміри шрифтів інтерфейсу.

Ще одна цікава фішка – можливість зберігати стрічку там, де користувач закінчив читати.

Що стосується темного режиму, то користувачі зауважують, такому вигляді стрічка мережі стає трохи схожою на стрічку Twitter, який нещодавно теж дизайн.

Наразі доступна лише тестова версія. До речі, якщо користувач перейшов на темну тему, але це йому не сподобається, то в налаштуваннях можна повернутися до класичного зовнішнього вигляду інтерфейсу.

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Теги: Техно Інтернет Facebook Новини Техно
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