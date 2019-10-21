Facebook тестує темний режим: як він виглядає

Соціальна мережа Facebook готує велике оновлення своєї веб-версії. Наразі відомо кілька деталей, зокрема стрічка Facebook отримає темний режим.

Як передає The Next Web, соцмережа вже розсилає користувачам запрошення з пропозицією спробувати новий дизайн.

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Що нового? У запрошенні сказано, що в новому дизайні буде простіше працювати пошук і навігація. Також розробники збільшили розміри шрифтів інтерфейсу.

Ще одна цікава фішка – можливість зберігати стрічку там, де користувач закінчив читати.

Що стосується темного режиму, то користувачі зауважують, такому вигляді стрічка мережі стає трохи схожою на стрічку Twitter, який нещодавно теж дизайн.

Got the invite to try Facebook's new desktop design and yes it includes a dark mode @MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I — anastipu (@teepusahab) October 11, 2019

Наразі доступна лише тестова версія. До речі, якщо користувач перейшов на темну тему, але це йому не сподобається, то в налаштуваннях можна повернутися до класичного зовнішнього вигляду інтерфейсу.

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