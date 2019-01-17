Файловий менеджер Android дозволяє красти дані користувачів

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Файловий менеджер Android дозволяє красти дані користувачів
Файловий менеджер Android дозволяє красти дані користувачів / tvbox.one

Один із найбільш популярних мобільних файлових менеджерів ES File Explorer приховує у своєму коді небезпечну уразливість. За словами французького дослідника в галузі безпеки Баптиста Роберта, через цей додаток можна отримати доступ до даних інших користувачів.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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ES File Explorer, крім доступу до вмісту мобільного пристрою, дозволяє управляти даними на FTP, FTPS, SFTP і WebDAV-серверах, а також в хмарних сховищах. Крім того, з його допомогою можна копіювати і вставляти файли між пристроями по Bluetooth.

Проте виявлений експертом відкритий порт за допомогою спеціального скрипта відкриває доступ до зображень, відео та даних на картці пам'яті іншого пристрою, що перебуває в тій же локальній мережі Wi-Fi. Більш того, зловмисник навіть може віддалено запустити шкідливий додаток на смартфоні жертви.

Експерт відправив звіт розробникам додатку, але вони поки не дали своїх коментарів.

Деякі вважають, що в такій особливості файлового менеджера немає нічого страшного, адже зловмисникові потрібно перебувати в одній мережі з жертвою. Ось тільки при кількості установок понад 500 мільйонів знайти користувача з ES File Explorer на смартфоні в будь-якій відкритій Wi-Fi-мережі не складно.

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 канал
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