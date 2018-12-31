Геймер перетворив PlayStation 4 Pro на справжній витвір мистецтва: відео

Заведено вважати, що у геймерів немає більше хобі, окрім як грати в черговий шутер розвалившись на дивані. Проте один із користувачів довів, що геймери можуть мати доволі мистецькі захоплення.

Про це повідомляє 4PDA.

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У користувача Mako Mod незвичайне захоплення: він бере звичайні консолі і перетворює їх на витвори мистецтва. Одне з останніх творінь дизайнера – це PS4 Pro, оформлена в дусі Marvel's Spider-Man. Пристрій знаходиться в повністю робочому стані, але при цьому зовсім не схожий на приставку – це, скоріше, фігурка на кшталт тих, що люблять збирати колекціонери.

Ексклюзивна PlayStation 4 Pro в стилі Marvel's Spider-Man – дивіться відео

Для незвичайного експоната геймер створив понад 1500 мініатюрних цеглин і вручну розфарбував всі деталі. Результат праці виставили на Ebay, і в підсумку товар знайшов свого господаря: незвичайна PlayStation пішла з аукціону за 2 247 доларів (близько 61 500 гривень).

Відзначимо, це далеко не перше творіння Mako Mod. На YouTube-каналі умільця можна знайти масу відео, в яких геймер ділиться своїми роботами. Nintendo Switch його стараннями перетворилася в данину поваги The Legend of Zelda, а класична PlayStation – в BB-8 з "Зоряних війн".

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