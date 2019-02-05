Google Chrome із оновленням стане ще безпечнішим

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Google Chrome блокуватиме "схожі URL-адреси"
Google Chrome блокуватиме "схожі URL-адреси" / Getty Images

В оновленій версії браузера Google Chrome з’явилася функція попередження щодо "схожих URL-адрес". В майбутньому розробники планують розширити можливості популярного браузера та "навчать" його блокувати небезпечні схожі адреси.

"Схожими URL-адресами" в компанії позначають адреси на кшталт go0gle.com, які перенаправляють користувача на підроблений домен. Зрозуміло, в більшості випадків браузер просто видасть помилку і повідомить, що сайт не знайдений. Однак в деяких ситуаціях на такій адресі може розміщуватися підроблений або шахрайський сайт, який використовується для фішингу, повідомляє Softpedia.

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До слова, браузер Google Chrome вже вміє повідомляти про виявлення підроблених сайтів, проте в майбутньому поведінка програми зміниться.

Як це працюватиме? Повідомляється, що в наступних стабільних оновленнях, може навіть в Chrome 73, нова функція дасть змогу користувачеві завантажити веб-сайт, але при цьому відобразить повідомлення у верхній частині екрану. Саме повідомлення матиме вигляд: "Ви хотіли перейти" і варіанти безпечних сайтів.

Google Chrome
Google Chrome пропонуватиме варіанти безпечних сайтів

Пошуковий гігант наразі тестує цю функцію в складі збірок Canary, які є ранніми версіями майбутніх оновлень Chrome, і, якщо все буде працювати правильно, дуже скоро нова можливість з'явиться в більш стабільних версіях браузера.

Що нового з'явиться в Google Chrome? Також очікується можливість автоматичної перевірки введених адрес, для якої будуть використовуватися схожі попередження. Інакше кажучи, система повідомить про те, що сайт потенційно небезпечний, ще до натискання кнопки Enter і переходу на нього. Однак термінів появи цієї можливості поки не називають.

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Теги: Техно Інтернет Google Google Chrome Кібербезпека
Джерело: Техно
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