Google Pixel 4: з'явилась інформація щодо наступного флагмана пошуковика

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Google Pixel 4: характеристики
Google Pixel 4: характеристики / Фото з вільних джерел

Флагманські смартфони Google Pixel 3 та Pixel 3 XL дебютували відносно нещодавно, проте в мережі вже ширяться чутки про швидкий анонс "спрощених" версій новинок. У п’ятницю, 25 січня, в мережі з’явилась ще одна цікава інформація, яка натякає на розробку смартфона Google Pixel 4.

Згідно з новим записом в Geekbench, неанонсований смартфон під кодовою назвою Google Coral оснащений новітнім процесором Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті, повідомляє 4PDA.

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Для порівняння, Pixel 3 і Pixel 3 XL отримали по 4 ГБ оперативки і за мірками сучасних флагманів така цифра виглядає дуже скромно. Тестування пристрій проходив під управлінням операційної системи Android Q, реліз якої ще не відбувся.

У одноядерному випробуванні загадковий ґаджет зміг набрати 3296 балів, в багатоядерному – 9235 балів. Ймовірно, мова йде про інженерний прототип, адже ранні тести топового мобільного процесора демонстрували вищі результати.

Google Pixel 4
Результати тестів Google Pixel 4

Коли Google представить Android Q? Очікується, що фінальну версію Android Q представлять ​​на конференції I/O, яку Google планує провести в травні 2019 року, а її розповсюдження серед користувачів пристроїв почнеться у вересні.

Google Pixel 4
Ймовірний концепт Google Pixel 4

Коли представлять Google Pixel 4? З огляду на те, що презентацію "пікселів" Google зазвичай проводить восени, дебют флагманського Google Pixel 4 на свіжій ОС всього лише питання часу.

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Теги: Техно Смартфони Google Pixel Google
Джерело: Техно
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