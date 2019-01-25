Google Pixel 4: з'явилась інформація щодо наступного флагмана пошуковика

Флагманські смартфони Google Pixel 3 та Pixel 3 XL дебютували відносно нещодавно, проте в мережі вже ширяться чутки про швидкий анонс "спрощених" версій новинок. У п’ятницю, 25 січня, в мережі з’явилась ще одна цікава інформація, яка натякає на розробку смартфона Google Pixel 4.

Згідно з новим записом в Geekbench, неанонсований смартфон під кодовою назвою Google Coral оснащений новітнім процесором Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті, повідомляє 4PDA.

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Для порівняння, Pixel 3 і Pixel 3 XL отримали по 4 ГБ оперативки і за мірками сучасних флагманів така цифра виглядає дуже скромно. Тестування пристрій проходив під управлінням операційної системи Android Q, реліз якої ще не відбувся.

У одноядерному випробуванні загадковий ґаджет зміг набрати 3296 балів, в багатоядерному – 9235 балів. Ймовірно, мова йде про інженерний прототип, адже ранні тести топового мобільного процесора демонстрували вищі результати.



Результати тестів Google Pixel 4

Коли Google представить Android Q? Очікується, що фінальну версію Android Q представлять ​​на конференції I/O, яку Google планує провести в травні 2019 року, а її розповсюдження серед користувачів пристроїв почнеться у вересні.



Ймовірний концепт Google Pixel 4

Коли представлять Google Pixel 4? З огляду на те, що презентацію "пікселів" Google зазвичай проводить восени, дебют флагманського Google Pixel 4 на свіжій ОС всього лише питання часу.

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