Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi

Компанія Xiaomi набирає популярності не лише в Китаї, але й на міжнародному ринку. Проте успіхом китайська корпорація зобов'язана не лише якісним продуктам та низьким цінам на них, але й маркетинговим здібностям керівництва компанії. Зокрема співзасновнику Xiaomi – Лей Цзюню.

Дитинство та юність Лей Цзюня

Лей Цзюнь народився 16 грудня 1969 року в містечку Саньтао в КНР. Юні роки майбутній мільярдер провів в промисловому регіоні. Тут також вирощували пшоно (абсолютно випадково – xiaomi), солодким життям в той період і не пахло. Напевно, люди, які з дитинства долають труднощі, (так було і у випадку із Ілоном Маском) здатні домогтися більшого.

В 1987 році Лей Цзюнь закінчив навчання в середній школі та відправився навчатися в національний Уханьский університет. Тут він почав вивчати програмування. Ще будучи студентом Лей обрав собі приклад для наслідування і ним став ніхто інший як Стів Джобс, саме на нього хотів бути схожий юнак.



Лей Цзюнь мріяв бути схожим на Стіва Джобса

Навчання в університеті стали для Лей Цзюня процесом отримання знань, а не лише папірця про здобуття вищої освіти. Варто зазначити, що у рік вступу до вищого навчального закладу Цзюнь прочитав книгу, яка стала однією з цеглинок у фундаменті його мрії – Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer ("Пожежа в долині: Створення персонального комп'ютера") авторства Пола Фрайбергера і Майкла Суейна. Пізніше саме вона лягла в основу документального фільму "Пірати Кремнієвої долини". Можна тільки припускати, що тоді творилося в голові майбутнього успішного бізнесмена. Історія показує, що Лей зрозумів прочитане правильно: Білл Гейтс, Стів Джобс – ці технологічні зірки можуть надихнути кого завгодно.

Я був натхненний і поставив перед собою завдання якомога швидше рухатися вперед,

– зауважив в одному з інтерв'ю Цзюнь приблизно 20 років потому.

Робота в Kingsoft

В 1991 році Лей закінчив навчання, здобувши освітній рівень бакалавра, і майже одразу влаштувався інженером в фірму Kingsoft, яка зараз відома завдяки WPS Office. Цзюнь став лише 6 співробітником молодої компанії, яка орієнтувалася на розробку програмного забезпечення для системи Windows.



Лей Цзюнь під час роботи в Kingsoft

Вже в 1998 році Лей Цзюнь опинився на вершині кар'єрної драбини та очолив Kingsoft. За час роботи в компанії він встиг навіть видати книгу про програмування під DOS. Пізніше світ побачила аналогічна праця лише про програмування для Windows.

Створення стартапу Joyo та його доля

На початку 2000 років Лей організував свій власний стартап під назвою Joyo, він був на пряму пов'язаний із Kingsoft, проте орієнтувався вже на ІТ-спеціалістів. Компанія займалася видавництвом CD-дисків із програмним забезпеченням. Проте в 2000 році сервіс перетворився в книжковий магазин, але його географія невпинно зростала і комерційно успішний проект привернув увагу спочатку інвесторів, а потім і Amazon. У 2004 році Amazon придбала Joyo.com за 75 мільйонів доларів, а трохи пізніше дітище Цзюня постало в образі Amazon China.

Заснування корпорації Xiaomi

Нова епоха для Лей Цзюня розпочалася із заснуванням всесвітньовідомої корпорації Xiaomi в 2010 році. Тоді китайська преса писала, що бізнесмен у всьому намагається бути схожим на Стіва Джобса: він так само одягається, поводиться, використовує подібні маркетингові ходи. Західні ж журналісти зарозуміло називали чоловіка "клоном".



Керівництво компанії Xiaomi

Китайські ЗМІ пишуть, що я – Стів Джобс Китаю. Я сприймаю це як комплімент, але це також здійснює на мене серйозний тиск. Xiaomi і Apple – абсолютно різні компанії. Xiaomi базується на інтернеті й ми точно не повторюємо за Apple,

– розповів Лей Цзюнь в одному із інтерв'ю Reuters.

Біля витоків Xiaomi стоять 7 великих людей, зокрема колишній топ-менеджер Google та друг Лей Цзюня – Лінь Бінь. Він керував розробкою MIUI від самого початку. Пізніше він очолив команду, яка відповідає за інтернет-сервіси та mi.com. Наразі Лінь Бінь також і президент корпорації.

Розвиток Xiaomi можна порівняти з ростом Google, але тільки на стероїдах. Китайська компанія починала з розробки прошивки для мобільних пристроїв – всім відомої MIUI. Вона повинна була стати основою для майбутніх мобільних пристроїв. Перша версія оболонки з'явилася під кінець літа 2010 року. У розробці брали участь десятки людей, які придумували "інтерфейс мрії" для смартфонів на базі операційної системи американського інтернет-гіганта – Android. Виходить, на створення першої версії MIUI було відведено всього три місяці, такій продуктивності праці можна тільки позаздрити.



Лей Цзюнь та Стів Возняк

До речі, саме падіння і невдачі, про які мало хто знає, зіграли велику роль в успішності Лей Цзюня: щоб уникнути їх, він намагався стати першим і підхопити "тренд до того, як це стане мейнстрімом". Таке припущення в інтерв'ю The Wall Street Journal в 2015 році висловив нинішній глава Kingsoft Чжан Хунцзян.

Схожої точки зору дотримувався і Хьюго Барра, який до приходу в Xiaomi працював на Google. За словами колишнього топ-менеджера китайської компанії (її він покинув в 2017 році), головне – опинитися в потрібний час і в потрібному місці. "Тоді і море по коліно, і свиня полетить – ну, якщо опиниться в центрі смерчу". Смішно, але правда. Як і те, що кілька років тому Лей Цзюнь всерйоз придивлявся до Windows Phone, як до наступної мети. Тоді в полі зору ненадовго з'явився Xiaomi Mi 4 з Windows 10, але, на щастя чи на жаль, швидко зник.

Мільярдна виручка, мільйони проданих смартфонів, тисячі співробітників – за 8 років Лей Цзюнь досяг багато чого. Більше того, окрім європейського ринку китайська компанія серйозно думає над тим, аби адаптувати смартфони для американських користувачів. Сподіваємося, що випуск нових пристроїв не вплине на якість продукції і невдовзі Xiaomi зможе конкурувати із Apple, на засновника якої так прагнув бути схожим Лей.

