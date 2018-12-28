Компанія S7 Space побудує космодром на орбіті Землі

Приватна аерокосмічна корпорація S7 Space оголосила про свої плани здійснити наймасштабніший технологічний проект за всю історію існування компанії. S7 Space планує побудувати космодром для запуску ракет та космічних кораблів просто із низької орбіти Землі.

Про це повідомляє Geekon.

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Даний проект є першим кроком в планах корпорації S7 Space з колонізації Марса в 2020 роках, про які вони заявляли раніше. Про початок будівництва орбітального космодрому компанія повідомила на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Компанія також виступила із закликом до співпраці державних корпорацій, комерційних компаній і амбітних стартапів в цьому проекті. Все тому, що на думку керівників S7 Space і орбітальний космодром, і подальше підкорення Червоної планети, повинні бути загальними прагненнями і потенційними заслугами людства, що відкриває нові кордони технічного прогресу і наукового пізнання в космосі.

До того ж до гучного анонсу початку будівництва орбітального космодрому, компанія прикріпила відеоролик, що показує їх бачення колоніальної космічної програми.

Колоніальна космічна програма S7 Space – дивіться відео

Наявність орбітальних космодромів і проміжних пускових станцій для освоєння далеких рубежів космосу – одна з основних задач, які стоять на шляху колоніальних амбіцій приватних космічних компаній по висадці людей на Місяці та інших планетах Сонячної системи. Над цим рішенням також замислюється й Ілон Маск в своїх планах щодо польоту на Марс, в рамках космічної програми його приватної компанії SpaceX. Саме тому заява S7 Space про реальний початок реалізації запланованого орбітального космодрому, говорить про серйозність намірів компанії першими в історії підкорити Марс. При цьому компанія залишить на орбіті допоміжний міжнародний об'єкт для всіх наступних ентузіастів космічної галузі.

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