Microsoft оголосила ціни на платну підтримку Windows 7: цифри вражають

Вже 14 січня 2020 року Microsoft припинить підтримку Windows 7. Раніше компанія обіцяла розширити підтримку оновлень безпеки для цієї операційної системи на три роки для корпоративних клієнтів та державних структур.

Сайт Overclockers повідомляє, що нещодавно багато великих компаній отримали повідомлення від Microsoft, який містить план оплати для бажаючих використовувати Windows 7.

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З січня 2020 року вартість підтримки Windows 7 Professional складе 50 доларів за пристрій, а корпоративна версія Windows Enterprise (йдеться про угоду про ліцензування між конкретною компанією і Microsoft) обійдеться клієнтам в 25 доларів за пристрій.



Статистика використання різних версій операційної системи Windows

З кожним роком ці суми будуть подвоюватися. Таким чином, в 2021 році компаніям доведеться викласти додаткові 100 доларів за Extended Security Updates (ESU) для Windows 7 Professional та 50 доларів для Windows Enterprise. Нарешті, з січня 2022 по січень 2023 року вартість підтримки згаданих операційних систем зросте до 200 доларів і 100 доларів відповідно.

За інформацією ресурсу NetMarketShare, зараз під управлінням Windows 7 продовжують працювати близько 37% всіх настільних комп'ютерів і ноутбуків. Частка Windows 10 при цьому становить 40%.

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