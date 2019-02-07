Microsoft перейменувала одну із своїх дочірніх компанії

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Microsoft перейменувала одну із своїх дочірніх компанії
Microsoft перейменувала одну із своїх дочірніх компанії / Фото з вільних джерел

Компанія Microsoft повідомила про ребрендинг дочірньої компанії Microsoft Studios, яка відповідальна за розробку та видавництво відеоігор для різних платформ. Компанія отримала назву Xbox Game Studios.

Для чого це роблять? Такий крок компанії спрямований на подальшу уніфікацію ігрового спрямування Microsoft під єдиним брендом Xbox, повідомляє Overclock3D.

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Проекти Xbox Game Studios. На даний момент Xbox Game Studios володіє правами на франшизи Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo, Minecraft. Крім того під її крилом працюють тринадцять студій: 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games, The Initiative, inXile Entertainment, Minecraft, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Turn 10 Studios, Undead Labs і Global Publishing.

Xbox Game Studios обіцяє випустити в цьому році такі проекти, як Crackdown 3, Gears 5, а також Ori and The Will of the Wisps. Крім цього заплановано великі оновлення для Sea of ​​Thieves, Forza Horizon 4 і Minecraft.

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Теги: Техно Microsoft IT-бізнес Xbox Ігри
Джерело: 24 Канал
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