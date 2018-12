Найзахопливіші ігри 2018 року

Якими були найгучніші анонси та провали 2018 року? Що змусило провести за клавіатурами та геймпадами десятки годин з задоволенням опановуючи нові механіки та відточуючи скіл, а що залишило у пам’яті лише гіркий відбиток розчарування та надії, на краще.

Отож грою року не зовсім очікувано, однак безперечно заслужено стала God of War.

God of War задовго до номінації отримала загальне визнання від критиків. Творіння Santa Monica Studio хвалять сюжет, дизайн рівнів та графіку. Особливо гравцям сподобалися персонажі та бойова система. Гра отримала максимальні бали від багатьох рецензентів, що робить її найкращою в серії God of War, а також третьою найкращою грою для PS4 на Metacritic. Гра продалася у кількості 5 мільйонів копій лише за перший місяць. До слова God of War отримала ще дві нагороди на The Game Awards 2018 – за найкращу постановку та як краща пригодницька гра.

Red Dead Redemption 2

Гра, яку люблять і ненавидять одночасно – Red Dead Redemption 2 влаштувала справжню переможну ходу на церемонії, очікувано зібравши найбільшу кількість нагород.

Дітище Rockstar Games отримало статуетки за найкращий сюжет, саундтрек та аудіодизайн. Актор, який грає головного персонажа Артура Моргана Роджер Кларк отримав статуетку за найкращу акторську гру. Варто зазначити, що Red Dead Redemption 2 отримала загальне визнання від критиків, згідно з оглядом на Metacritic. Гра має найвищий бал на PlayStation 4 та Xbox One на агрегатові. Це безумовно найочікуваніша гра 2018 року, і мільйони ґеймерів, які обрали основною платформою PC, зараз кусають собі лікті в очікуванні анонсу гри на їхню платформу.

Fortnite

Гра, яка постійно підіймає в мережі масу обговорень, гра, що руйнує шлюби у Великобританії та приковує до моніторів та клавіатур понад 200 мільйонів гравців в усьому світі – Fortnite. Цього року творіння Epic Games здобуло нагороду за найкращий проект, що розвивається.

Це була надто очікувана нагорода. Безумовно автори Fortnite чи не найбільше з усіх працюють над своїм дітищем, постійно додаючи новий контент. На самій церемонії було анонсовано 7 сезон та новий режим, в якому гравці зможуть розбудувати власний острів, не обмежуючи свою фантазію ні в чому. Також гра забрала нагороду за найкращий мультиплеєр, що не менш очікувано ніж перша статуетка.

Monster Hunter: World

От що стало справжньою неочікуваністю, то це отримання грою Monster Hunter: World статуетки за найкращу RPG року. Попри такий неочікуваний для геймерів результат, варто зазначити, що оцінки на агрегаторі Metacritic доволі високі (90 балів зі 100).

Головною відмінністю від попередніх ігор серії є можливість переміщатися по світу гри вільно, без екранів завантаження між локаціями. Вона підтримує кооперативний режим з можливістю спільної гри до чотирьох гравців, причому гравці з Японії і західних країн можуть грати разом один з одним.

Forza Horizon 4

Найкращою спортивною грою 2018 року без заперечень є Forza Horizon 4. За це творіння Playground Games отримало відповідну нагороду на церемонії The Game Awards 2018. Нагадаємо, що реліз гри відбувся 2 жовтня 2018 року.

Однією з головних особливостей Forza Horizon 4 є динамічна зміна пір року, яка також відображає зміну часу доби і погодних умов, які безпосередньо будуть впливати на геймплей – водити авто можна взимку, влітку, восени і навесні, причому на ігровий процес також вплине зчеплення з дорогою, видимість за кермом а також тип змагань такі, як бездоріжжя, кільцеві гонки і дрифт. Гравці мають можливість зібрати більше 450 автомобілів і кастомізувати їх на свій смак, так само як і водіїв.

Dragon Ball FighterZ

Найкращим файтингом 2018 року стала Dragon Ball FighterZ.

Творіння Arc System Works доступне для платформ PlayStation 4, Xbox One та PC. За перший тиждень після релізу гра продалася у кількості понад двох мільйонів копій. Таким чином гра розпродалася найшвидше у серії. Зазначимо, що раніше гру було висунуто у трьох номінаціях на Golden Joystick Awards, де вона, однак, не здобула жодних нагород.

А тепер відійдемо дещо від нагород і згадаємо ігри, що наробили чимало шуму у 2018 році.

Fallout 76

Найскандальнішим релізом року безсумнівно можна назвати Fallout 76. Гра балансує над перемогою у номінації провал року. Здається все, що могло піти не так, під час запуску Fallout 76 – пішло не так.

Розповідати про неймовірну кількість багів після запуску гри вже немає сенсу. В мережі про це ходять легенди. Низька якість текстур, то тут то там, постійні вильоти та падіння FPS свідчать про те, що розробники не до кінця попрацювали над проектом. Отримати такий сирий продукт від Bethesda, а потім дізнатися, що ви не можете повернути власні гроші. Не дивно, що геймери почали втрачати нерви. Дехто навіть розносив вітрини магазинів у праведному гніві, думаю, ви бачили ці відео у мережі. І якщо баги ще з бідою можна було пробачити, всі ми знаємо яке це часте явище у іграх Bethesda, то історія з колекційним виданням Fallout 76 багато для кого стала останньою краплею.

Однак, попри всі негаразди, що спіткали реліз Fallout 76 – багато кому вона сподобалася. І справді тут є низка цікавих ігрових механік, які не можуть не зачаровувати, а будівництво та розвиток власної бази зробили заручником автора на десятки годин.

2018 відзначився великою кількістю гучних релізів, яким, на жаль, не вистарчить місця у цьому списку. Всі, хто цікавиться індустрією, не оминули увагою такі ігри, як Detroit: Become Human, Far Cry 5, Spider-Man, Shadow of the Tomb Rider, Assassin’s Creed Odyssey, State of Decay 2, Just Couse 4 та багато інших ААА тай тлів. А якщо ви з якихось причин не грали в бодай щось одне з вище перерахованого, то ми вам по доброму заздримо. Ви маєте змогу відчути неймовірний спектр емоцій, які дарують ці ігри.