Норвежці анонсували швидкісний електрокар Fresco Reverie: що про нього відомо

Наразі Норвегія залишається лідером з кількості електромобілів, які використовує населення. Автопарк країни майже на 60% складається із електрокарів і невдовзі поповнитись автомобілем власного виробництва.

Як повідомляє New Atlas, норвезька компанія Fresco Motors незабаром випустить модель зі швидкісними показниками гоночного боліда.

Читайте також: Bentley анонсувала преміальний гібридний електрокар Bentayga

Що відомо про новий електрокар? Fresco Reverie позиціонується як високопродуктивний седан преміум-класу. Від 0 до 100 км / год автомобіль розганяється всього за 2 секунди, а максимальна швидкість електрокара становить 300 км / год.

Для реалізації таких швидкісних характеристик компанія планує використовувати чотириступінчасту автоматичну коробку передач з додатковою прискорюючою передачею, яка має використовуватися на автобанах.



Електрокар Fresco Reverie стане конкурентом Tesla Model S

Характеристики. Заочно відомо, що Reverie стане конкурентом Tesla Model S, але будь-яких додаткових технічних характеристик автомобіля поки немає. Виробник лише заявляє, що з її електрокаром покупцеві не доведеться турбуватися з приводу дальності заїзду.



Дата виходу Fresco Reverie наразі не повідомляється

Акумулятори. У розробки Fresco Motors будуть висувні акумуляторні блоки модульної конструкції для швидкої зміни поламаних осередків. Електрокари будуть заряджатися за допомогою спеціальних блоків живлення без дротів.

Інші деталі. Все, що представила компанія наразі, – вражаючі рендери автомобіля. Чи існує реальний прототип Reverie – не уточнюється, але за словами генерального директора компанії, машину вже забронювали близько 70 жителів Норвегії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно