Ноутбуки ASUS із неанонсованими відеокартами NVIDIA GeForce RTX вже можна придбати

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Ноутбуки ASUS отримають неанонсовані відеокарти NVIDIA GeForce RTX
Ноутбуки ASUS отримають неанонсовані відеокарти NVIDIA GeForce RTX / Фото з вільних джерел

Одним із найбільш гучних анонсів компанії NVIDIA на виставці CES 2019 стануть мобільні відеокарти лінійки GeForce RTX. Вони дозволять черговий раз підняти рівень ігрової продуктивності для ноутбуків та принесуть технологію трасування променів в мобільний сегмент.

Про це повідомляє Overclockers.

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Тим часом французька роздрібна мережа pc21.fr додала в свій асортимент велику кількість моделей ноутбуків фірми ASUS з відеокартами NVIDIA RTX 2080, RTX 2070 та RTX 2060. Причому новинки зустрічаються як в звичайному варіанті, так і в модифікації Max-Q з оптимізованим енергоспоживанням.

У списку перераховані ноутбуки ASUS серій ROG Strix SCAR II, ROG Zephyrus S, GX755, GX735, GX715, GX535 і GX515 з новими картами GeForce RTX і датами доступності після 8 січня. Крім цього, можна відзначити використання 6-ядерних процесорів Intel Core i7-8750H, наявність 16 або 32 ГБ оперативної пам'яті та IPS-панелей з частотою оновлення 144 Гц.

NVIDIA GeForce RTX
Ноутбуки з відеокартами NVIDIA GeForce RTX вже помітили в онлайн-магазині

NVIDIA GeForce RTX
Ноутбуки ASUS отримають відеокарти NVIDIA GeForce RTX

Виступ представників NVIDIA на CES 2019 заплановано на ранок 7 січня. Так що вже незабаром ми дізнаємося офіційні характеристики мобільних GeForce RTX і настільної GeForce RTX 2060.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук Asus NVIDIA Відеокарти
Джерело: Техно
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