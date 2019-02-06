За чутками, новий смартфон Samsung Galaxy Note отримає цікаве рішення щодо камери. Так, нове покоління теж буде мати S Pen. При цьому камера буде безпосередньо вбудовану у стилус.

Як пише PhoneArena, S Pen з камерою компанія подала в Бюро щодо патентів і товарних знаків США.

Камера матиме щонайменше один об'єктив і датчик зображення. Нею можна буде керувати за допомогою зовнішньої кнопки. Щоправда, у патенті не сказано, який саме Samsung Galaxy Note може отримати такий стилус.

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Для чого це потрібно. Таким чином компанія Samsung зможе зовсім прибрати фронтальну камеру з екрану, не використовуючи додаткові вирізи чи дірки в екрані.

Однак, враховуючи, що це доволі революційне рішення, наврят чи ми побачимо його в рамках презентації Samsung Galaxy Note 9.

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