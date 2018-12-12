Об’єкт NASA виявив на планеті Церера органіку: що це може означати

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На Церері виявили вуглець
На Церері виявили вуглець / Фото з відкритих джерел

Космічний корабель NASA Down виявив на поверхні карликової планети Церера вуглець, при цьому його концентрація може в кілька разів перевищувати концентрацію вуглецю в деяких метеоритах.

Про це пише Science Daily.

Один із можливих варіантів появи вуглецю на карликовій планеті – вулканічні виверження.

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"Церера схожа на хімічний завод. Серед усіх інших тіл внутрішньої частини Сонячної системи Церера має унікальну мінералогію: на її поверхні, мабуть, є багаті вуглецем породи, що містять до 20 відсотків від маси цього елемента. Наш аналіз показав, що багаті вуглецем сполуки добре перемішані з продуктами взаємодії між водою і гірськими породами – такими як глина", – розповів доктор Саймон Марчі з Південно-Західного дослідницького інституту.

на планеті Церера виявилиорганіку

Вуглець на Церері

Вчені припускають, що Церера виникла близько 4,6 мільярда років тому. Ця карликова планета могла утворитись у холодному середовищі, можливо, за межами орбіти Юпітера. Потім якийсь струс на орбітах великих планет підштовхнув би Цереру до її нинішнього розташування в головному поясі астероїдів, між орбітами Марса і Юпітера.

Звідки на Церері з’явився вуглець – достеменно невідомо. Є припущення, що ці органічні речовини могли потрапити з інших космічних об’єктів, або ж зародилися в самій планеті. У будь-якому випадку, процеси на Церері вказують на умови, сприятливі для виникнення органічних речовин.

Що таке вуглець? Вуглець або карбон є одним із поширених елементів земної кори, що займають приблизно 0,1% її маси. А сполуки вуглецю є основою всіх живих організмів. Також цей елемент був одним із перших хімічних елементів, який став відомий людині.

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Теги: Техно Космос NASA
Джерело: Техно
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