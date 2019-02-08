Один із китайських виробників смартфонів на межі розорення: деталі

Китайська компанія Smartisan опинилася на межі розорення, незважаючи на свої продуктивні та цікаві смартфони. Smartisan R1 після презентації регулярно показував неймовірні результати у випробуваннях AnTuTu, проте навіть він не привабив користувачів.

Як повідомляє Gizchina, Smartisan привернула до себе увагу в 2018 році, коли представила перший у світі смартфон з 1 ТБ флеш-пам'яті.

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Що відомо про перший в світі смартфон із 1 ТБ вбудованої пам'яті? Ним став Smartisan R1, побудований на базі флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 845, а його найдорожчу модифікацію (із вбудованим накопичувачем UFS 2.1 на 1 ТБ та 8 ГБ оперативної пам'яті) оцінили майже в 1400 доларів (близько 37 800 гривень).

Модель представили в травні, тобто майже за цілий рік до прем'єри Samsung Galaxy S10 +, якому також приписують версію з такою місткістю флеш-модуля.

Огляд Smartisan R1 – дивіться відео

У чому проблеми компанії? Однак ні цей, ні інші смартфони Smartisan не здобули популярності у споживачів. У підсумку, за чотири роки компанія змогла реалізувати лише 3 мільйони пристроїв, а її співробітники досі не отримали зарплату за грудень. Активи заморожені на вимогу постачальників, з якими Smartisan також не розрахувалася.

Крім того, є відомості, що деякі її права на інтелектуальну власність і працівники вже перейшли до ByteDance – власників соціальної мережі TikTok.

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