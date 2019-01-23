Оновлення Google Chrome блокуватиме корисні розширення в браузері

Восени 2018 року розробники Google Chrome повідомили, що мають намір поліпшити безпеку популярного додатку та захистити користувачів від нав'язливої інтернет-реклами. Проте таке оновлення не лише зменшить кількість рекламних банерів на сторінках, але й заблокує роботу сторонніх розширень.

Про це повідомляє AndroidPolice.

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При розробці доповнень для Chrome їх творці спираються на так званий маніфест, в якому чітко прописано, які API можна застосовувати при створенні надбудов, а які ні. Поточна версія цього документа була випущена в 2012 році, тому творці браузера почали готувати його оновлення, що включає в себе кілька критичних змін.

Одним з нововведень став відредагований список дозволених API, до якого не увійшли багато зі звичних для розробників інструментів.

Незважаючи на те, що нові інтерфейси обробки мережевих запитів можуть виявитися набагато продуктивнішими за ті, що використовувалися раніше, чимало доповнень для Chrome, випущені раніше, просто не зможуть автоматично підлаштуватися під оновлені вимоги і продовжити роботу.

Щоб вирішити проблему, творцям розширень доведеться змусити розробників браузера переглянути список дозволених API, або почати роботу над сумісними версіями додатків з нуля. В останньому випадку власники актуальних версій браузера на якийсь час залишаться без захисту від реклами в мережі.

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Третя версія маніфесту все ще знаходиться в розробці, тобто у розробників Chrome та інших зацікавлених сторін ще є час для того, щоб вирішити питання з мінімальними втратами.

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